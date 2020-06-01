Лидер профсоюза работников АПК ЛНР Денис Кандырин: "Наша цель – быть опорой для каждого, кто трудится в отрасли"

О становлении и развитии общереспубликанского профсоюза работников агропромышленного комплекса ЛНР в шестую годовщину создания Федерации профсоюзов Республики ЛИЦ рассказывает председатель организации Денис Кандырин.НАКОРМИТЬ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО– Учредительная конференция профсоюза работников агропромышленного комплекса ЛНР состоялась 26 февраля 2015 года и стала началом новой страницы в отраслевом профсоюзном движении.Наша новейшая история начиналась в очень непростых условиях. Продолжались военные действия, Украина искусственно создала транспортную, экономическую, гуманитарную и информационную блокады, не было электричества и воды… Конечно, все это сказалось на работе предприятий АПК. Особенно пострадали ПАО (публичное акционерное общество) "Луганск-Нива", ООО (общество с ограниченной ответственностью) "Луга-Нова", Луганский мясокомбинат, Перевальский и Краснодонский мясокомбинаты, коллективы которых вынуждены были остановить свою производственную деятельность. Работники предприятий и их семьи были практически лишены источников заработка.Кроме того, пострадали машинотракторные парки с сельскохозяйственной техникой и машинами, здания и сооружения отраслевых образовательных учреждений: Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ), политехнического колледжа ЛНАУ, Славяносербского техникума ЛНАУ, Новосветловского аграрного колледжа, Комиссаровского колледжа-агрофирмы.Несмотря на все это руководители и работники предприятий оставались на местах и оперативно реагировали на ежедневно возникающие проблемы, которые решались благодаря их смелости, энергичности и высочайшей ответственности. В сложившихся буквально экстремальных условиях работники круглосуточно, рискуя своими жизнями, выпекали и обеспечивали подвоз хлеба, продуктов питания, воды для жителей городов, поселков и отдаленных сел Республики. Главной задачей было накормить людей – и она решалась.Подчеркну, в этой ситуации ни одно предприятие или учреждение не осталось без внимания профсоюзов, были предприняты все возможные меры для сохранения коллективов.РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ– Представители отраслевого профсоюза делали тогда все возможное для развития экономики и предпринимательства, эффективного использования земель при производстве сельхозпродукции, защиты интересов отечественных производителей, развития сельских территорий, обеспечения социальной защиты работников, повышения их занятости.Профсоюз активно содействовал коллективам пищевых предприятий и в вопросах расширения рынков сбыта, обеспечения сырьем. В частности, мы неоднократно направляли обращения в Министерство экономического развития ЛНР, Министерство промышленности и торговли ЛНР, что стало толчком для принятия целого ряда законов, в том числе "О давальческом сырье" и "Об упрощении таможенных сборов".Кроме того, представители отраслевого профсоюза совместно с сотрудниками Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР проводили системную работу по восстановлению отрасли и ее развитию. С 2015 года еженедельно по вторникам на базе Федерации профсоюзов ЛНР проводились совместные совещания по вопросам развития аграрного комплекса Республики, в том числе закупки удобрений, налаживания местного производства и ремонта сельскохозяйственной техники, поставки запчастей, развития отрасли животноводства и вакцинации животных. И эта работа, конечно, дала результаты.БЕСЦЕННАЯ ПОМОЩЬ– Постоянно. К примеру, только благодаря помощи по линии МЧС РФ по Ростовской области были предприняты все необходимые предупредительные меры по недопущению возможных вспышек эпидемических заболеваний и заноса возбудителей заразных болезней животных с последующим осуществлением государственного ветеринарно-санитарного контроля на границе Республики.Кроме того, при поддержке Российской Федерации в Республику были доставлены комбайны "Вектор-410", другая сельскохозяйственная техника и машины.– Да, безусловно. Нам удалось наладить сотрудничество с отраслевыми профсоюзами Московской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской, Волгоградской, Липецкой, Орловской, Брянской, Ярославской, Ивановской областей, Республики Крым, Республики Абхазия, Донецкой Народной Республики. Подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве.Состоялось немало встреч с российскими коллегами по вопросам работы ветеринарной службы, системы образования и другим направлениям деятельности отрасли. В ходе такого общения мы всегда находили точки взаимного соприкосновения и возможные сферы взаимодействия. Одной из самых важных договоренностей я считаю организацию оздоровления и отдыха членов нашего профсоюза.За это время по приглашению наших коллег мы неоднократно побывали на различных знаковых мероприятиях в Российской Федерации. Один из примеров: в апреле 2017 года представители Республики посетили ряд предприятий замкнутого цикла производства сельскохозяйственной продукции в Московской области – в Красногорске, Дмитровском и Раменском районах. Аграрии обменялись опытом по выращиванию овощей в условиях закрытого и открытого грунта, по развитию животноводческих комплексов и их переоснащению в соответствии с новыми технологическими стандартами производства. Кроме того, удалось достичь договоренности о повышении квалификации специалистов по племенной работе из ЛНР в ОАО "Московское".Состоялось много других полезных встреч. Так что помощь российских коллег без преувеличения можно назвать бесценной.ТВЕРДЫЕ ГАРАНТИИ– В сентябре 2017 года наш профсоюз инициировал разработку отраслевого соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия, общереспубликанским профсоюзом работников АПК и Ассоциацией работодателей и предпринимателей ЛНР. 19 декабря того же года соглашение было подписано. Это дало возможность заключения коллективных договоров на предприятиях и в учебных заведениях, где действуют первичные профсоюзные организации.Именно на основании этих документов в отрасли регулируются социальные гарантии для работающих. Республиканский комитет профсоюза контролирует своевременность выплаты заработной платы и соблюдение трудового законодательства в части оплаты труда. За это время удалось добиться установления коэффициентов соотношения тарифных ставок, размеров доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам работников предприятий АПК.Сегодня практически на всех предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности созданы надлежащие условия и высокая организация труда.ОПОРА ДЛЯ КАЖДОГО– Сейчас он объединяет почти 7600 членов профсоюза. В его состав входят около трех тысяч студентов, на профсоюзном учете состоят 447 ветеранов отрасли.В составе нашего профсоюза 19 первичных профсоюзных организаций предприятий аграрного сектора, пять первичек на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, семь – в учреждениях высшего и среднего профессионального образования по подготовке специалистов и квалифицированных работников аграрной отрасли Республики. Кроме того, первичные профорганизации созданы в Республиканском государственном лабораторно-диагностическом центре ветеринарной медицины, на Станции по борьбе с болезнями животных Луганска, в Региональном аграрном холдинге, Аграрном фонде.Прошедшие годы были непростыми как для Республики, так и для коллективов предприятий АПК и нашего профсоюза. Они принесли нам и тяжелые испытания, и полезный опыт. Нам удалось выстоять и сохранить свою структуру. И сегодня мы продолжаем развиваться, несмотря на то, что проблем остается немало.В праздник я хочу поблагодарить всех председателей первичных профсоюзных организаций, весь профсоюзный актив за честную и результативную работу. Спасибо и руководителям предприятий, нашим социальным партнерам за сотрудничество и взаимодействие.Надеюсь, что наш профсоюз и в дальнейшем будет оставаться опорой и реальным помощником для каждого работника отрасли. В этом – наша главная задача и цель всех наших усилий.27 июня — Луганск