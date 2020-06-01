Лидер профсоюза работников АПК ЛНР Денис Кандырин: "Наша цель – быть опорой для каждого, кто трудится в отрасли"
О становлении и развитии общереспубликанского профсоюза работников агропромышленного комплекса ЛНР в шестую годовщину создания Федерации профсоюзов Республики ЛИЦ рассказывает председатель организации Денис Кандырин.
НАКОРМИТЬ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
– Денис Юрьевич, профсоюз работников агропромышленного комплекса ЛНР создавался в непростых условиях. Как это было?
– Учредительная конференция профсоюза работников агропромышленного комплекса ЛНР состоялась 26 февраля 2015 года и стала началом новой страницы в отраслевом профсоюзном движении.
Наша новейшая история начиналась в очень непростых условиях. Продолжались военные действия, Украина искусственно создала транспортную, экономическую, гуманитарную и информационную блокады, не было электричества и воды… Конечно, все это сказалось на работе предприятий АПК. Особенно пострадали ПАО (публичное акционерное общество) "Луганск-Нива", ООО (общество с ограниченной ответственностью) "Луга-Нова", Луганский мясокомбинат, Перевальский и Краснодонский мясокомбинаты, коллективы которых вынуждены были остановить свою производственную деятельность. Работники предприятий и их семьи были практически лишены источников заработка.
Кроме того, пострадали машинотракторные парки с сельскохозяйственной техникой и машинами, здания и сооружения отраслевых образовательных учреждений: Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ), политехнического колледжа ЛНАУ, Славяносербского техникума ЛНАУ, Новосветловского аграрного колледжа, Комиссаровского колледжа-агрофирмы.
Несмотря на все это руководители и работники предприятий оставались на местах и оперативно реагировали на ежедневно возникающие проблемы, которые решались благодаря их смелости, энергичности и высочайшей ответственности. В сложившихся буквально экстремальных условиях работники круглосуточно, рискуя своими жизнями, выпекали и обеспечивали подвоз хлеба, продуктов питания, воды для жителей городов, поселков и отдаленных сел Республики. Главной задачей было накормить людей – и она решалась.
Подчеркну, в этой ситуации ни одно предприятие или учреждение не осталось без внимания профсоюзов, были предприняты все возможные меры для сохранения коллективов.
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
– То есть, приходилось заниматься не только профсоюзной деятельностью?
– Представители отраслевого профсоюза делали тогда все возможное для развития экономики и предпринимательства, эффективного использования земель при производстве сельхозпродукции, защиты интересов отечественных производителей, развития сельских территорий, обеспечения социальной защиты работников, повышения их занятости.
Профсоюз активно содействовал коллективам пищевых предприятий и в вопросах расширения рынков сбыта, обеспечения сырьем. В частности, мы неоднократно направляли обращения в Министерство экономического развития ЛНР, Министерство промышленности и торговли ЛНР, что стало толчком для принятия целого ряда законов, в том числе "О давальческом сырье" и "Об упрощении таможенных сборов".
Кроме того, представители отраслевого профсоюза совместно с сотрудниками Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР проводили системную работу по восстановлению отрасли и ее развитию. С 2015 года еженедельно по вторникам на базе Федерации профсоюзов ЛНР проводились совместные совещания по вопросам развития аграрного комплекса Республики, в том числе закупки удобрений, налаживания местного производства и ремонта сельскохозяйственной техники, поставки запчастей, развития отрасли животноводства и вакцинации животных. И эта работа, конечно, дала результаты.
БЕСЦЕННАЯ ПОМОЩЬ
– Ощущала ли отрасль в те непростые годы поддержку со стороны Российской Федерации?
– Постоянно. К примеру, только благодаря помощи по линии МЧС РФ по Ростовской области были предприняты все необходимые предупредительные меры по недопущению возможных вспышек эпидемических заболеваний и заноса возбудителей заразных болезней животных с последующим осуществлением государственного ветеринарно-санитарного контроля на границе Республики.
Кроме того, при поддержке Российской Федерации в Республику были доставлены комбайны "Вектор-410", другая сельскохозяйственная техника и машины.
– А удалось ли наладить сотрудничество с российскими отраслевыми профсоюзами?
– Да, безусловно. Нам удалось наладить сотрудничество с отраслевыми профсоюзами Московской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской, Волгоградской, Липецкой, Орловской, Брянской, Ярославской, Ивановской областей, Республики Крым, Республики Абхазия, Донецкой Народной Республики. Подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве.
Состоялось немало встреч с российскими коллегами по вопросам работы ветеринарной службы, системы образования и другим направлениям деятельности отрасли. В ходе такого общения мы всегда находили точки взаимного соприкосновения и возможные сферы взаимодействия. Одной из самых важных договоренностей я считаю организацию оздоровления и отдыха членов нашего профсоюза.
За это время по приглашению наших коллег мы неоднократно побывали на различных знаковых мероприятиях в Российской Федерации. Один из примеров: в апреле 2017 года представители Республики посетили ряд предприятий замкнутого цикла производства сельскохозяйственной продукции в Московской области – в Красногорске, Дмитровском и Раменском районах. Аграрии обменялись опытом по выращиванию овощей в условиях закрытого и открытого грунта, по развитию животноводческих комплексов и их переоснащению в соответствии с новыми технологическими стандартами производства. Кроме того, удалось достичь договоренности о повышении квалификации специалистов по племенной работе из ЛНР в ОАО "Московское".
Состоялось много других полезных встреч. Так что помощь российских коллег без преувеличения можно назвать бесценной.
ТВЕРДЫЕ ГАРАНТИИ
– И все-таки одной из основных задач любого профсоюза является защита прав и гарантий работающих в отрасли. Что удалось сделать в этом направлении?
– В сентябре 2017 года наш профсоюз инициировал разработку отраслевого соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия, общереспубликанским профсоюзом работников АПК и Ассоциацией работодателей и предпринимателей ЛНР. 19 декабря того же года соглашение было подписано. Это дало возможность заключения коллективных договоров на предприятиях и в учебных заведениях, где действуют первичные профсоюзные организации.
Именно на основании этих документов в отрасли регулируются социальные гарантии для работающих. Республиканский комитет профсоюза контролирует своевременность выплаты заработной платы и соблюдение трудового законодательства в части оплаты труда. За это время удалось добиться установления коэффициентов соотношения тарифных ставок, размеров доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам работников предприятий АПК.
Сегодня практически на всех предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности созданы надлежащие условия и высокая организация труда.
ОПОРА ДЛЯ КАЖДОГО
– Что сейчас представляет собой общереспубликанский профсоюз работников агропромышленного комплекса?
– Сейчас он объединяет почти 7600 членов профсоюза. В его состав входят около трех тысяч студентов, на профсоюзном учете состоят 447 ветеранов отрасли.
В составе нашего профсоюза 19 первичных профсоюзных организаций предприятий аграрного сектора, пять первичек на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, семь – в учреждениях высшего и среднего профессионального образования по подготовке специалистов и квалифицированных работников аграрной отрасли Республики. Кроме того, первичные профорганизации созданы в Республиканском государственном лабораторно-диагностическом центре ветеринарной медицины, на Станции по борьбе с болезнями животных Луганска, в Региональном аграрном холдинге, Аграрном фонде.
Прошедшие годы были непростыми как для Республики, так и для коллективов предприятий АПК и нашего профсоюза. Они принесли нам и тяжелые испытания, и полезный опыт. Нам удалось выстоять и сохранить свою структуру. И сегодня мы продолжаем развиваться, несмотря на то, что проблем остается немало.
В праздник я хочу поблагодарить всех председателей первичных профсоюзных организаций, весь профсоюзный актив за честную и результативную работу. Спасибо и руководителям предприятий, нашим социальным партнерам за сотрудничество и взаимодействие.
Надеюсь, что наш профсоюз и в дальнейшем будет оставаться опорой и реальным помощником для каждого работника отрасли. В этом – наша главная задача и цель всех наших усилий.
27 июня — Луганск
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