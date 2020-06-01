Депутат Госдумы РФ поздравил Федерацию профсоюзов ЛНР с Днем профсоюзов

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко поздравил Федерацию профсоюзов ЛНР с Днем профсоюзов. Об этом сообщили в общественной организации.

"Поздравляю с Днем профсоюзов Луганской Народной Республики! Для луганчан, которые всегда были тружениками, профсоюзное движение имеет особое значение. Неоценимый вклад Федерация внесла в процесс становления и развития Республики. И сегодня профсоюзы ЛНР надежно защищают интересы трудящихся, повышая престиж рабочих профессий, помогают повышать качество жизни луганчан", – говорится в тексте поздравления.

Козенко подчеркнул, что "Федерацию профсоюзов ЛНР тесно связывают с Крымом дружеские и партнерские отношения, а также активная работа по обмену опытом, организации отдыха и оздоровления детей и трудящихся коллективов Республики".

"Ваша ответственная и стабильная работа на протяжении последних шести лет стала гарантией устойчивого развития Республики и достойна самого глубокого уважения", – обратился депутат Госдумы к членам ФП ЛНР, пожелав им "успехов, благополучия и дальнейшей плодотворной и настойчивой работы на благо Луганской Народной Республики".

День профсоюзов ЛНР установлен указом главы Республики и отмечается ежегодно 27 июня.

Напомним, учредительная конференция, на которой была создана Федерация профсоюзов Луганской Народной Республики, состоялась 27 июня 2014 года в Луганске. В настоящее время ФП объединяет 37 отраслевых республиканских и территориальных профсоюзов, а также около двух тыс. первичных организаций. Общая численность профсоюзного актива – около 200 тыс. человек.

27 июня — Луганск