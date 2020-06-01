Российские военные построят два медцентра в Псковской области

«За прошедшие сутки личный состав подразделений произвёл разработку грунта под котлованы объёмом более 6,5 тыс. куб. м на площадках строительства многофункциональных медицинских центров в городах Псков и Великие Луки», — говорится в пресс-релизе.

Фото: © РИА Новости / ЩербаковВоеннослужащие Западного военного округа прибыли в Псковскую область для начала подготовительных работ по строительству двух многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках, сообщило Минобороны России, передает RT.К работам привлечены около 50 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники железнодорожного соединения.В Псков был переброшен личный состав батальона механизации соединения железнодорожных войск ЗВО, который выполнял задачу по восстановлению железнодорожного сообщения в Мурманской области.В Великие Луки прибыли военнослужащие из Брянска.