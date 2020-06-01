Фото: ReutersЗа минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает РИА Новости.При этом у 2058 человек (30 процентов) заболевание протекает без симптомов.Уже второй день подряд число выявленных инфицированных составляет меньше семи тысяч — накануне сообщалось о 6800 заболевших.Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 750. При этом темпы роста в столице продолжают снижаться и на сегодня они наименьшие по стране — 0,3 процента.Еще 366 инфицированных выявили в Подмосковье, 280 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 237 — в Иркутской области, 224 — в Санкт-Петербурге, 216 — в Свердловской области, 214 — в Нижегородской.Меньше всего новых случаев в Чукотском автономном округе — два, в Севастополе их три, а в Еврейской автономной области — четыре.Общее число инфицированных с начала эпидемии составило 627 646 человек. Умерли за все время 8 969, вылечились — 393 352 пациента.Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более девяти с половиной миллионов инфицированных, почти 490 тысяч из них умерли. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.