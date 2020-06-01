Порошенко призвал не допустить попадания Украины в В«московское стойлоВ»

«В одном знаке заложили нерушимую основу евроинтеграции Украины», — отмечает Порошенко.

Фото: © Petro Poroshenko / globallookpress.comБывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что никому не позволено «вернуть украинский народ в московское стойло», передает RT.В своём Facebook он напомнил о годовщине подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.По его словам, после «революционных событий на майдане и предательской позиции власти Януковича» этот шаг набрал ещё больше символического веса.Как отметил бывший президент, Украина, заключив соглашение, «зафиксировала свой суверенный выбор на благо будущего членства в ЕС».Он отметил, что нынешняя власть на Украине «громко заявляет» о приверженности курсу евроинтеграции.По словам Порошенко, есть много задач, среди которых — обновление соглашения, интеграция на цифровой и энергетический рынки, совместное авиационное пространство, ассоциация с Шенгеном и перспектива членства.«Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.