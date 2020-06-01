ВСП выявила 10 бойцов ВСУ с COVID-19, пьянствовавших на обсервации – Народная милиция

Сотрудники военной службы правопорядка (ВСП) выявили 10 бойцов ВСУ, вместе с санинструктором распивавших алкогольные напитки в обсервационном лагере для зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"При проверке наличия личного состава в полевом обсервационном лагере 25-й бригады (ВСУ) в районе населенного пункта Войтово патрулем военной службы правопорядка выявлен факт употребления спиртных напитков десятью военнослужащими соединения и санитарного инструктора медицинского батальона", - сказал представитель оборонного ведомства Республики, уточнив, что из объяснения санинструктора "следовало, что он находился в палатке с зараженными военнослужащими с целью проверки их самочувствия ".

Ранее Осадчий сообщал, что количество заразившихся коронавирусом военнослужащих из состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю увеличилось на 30%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,6 млн, из них более 490 тыс. скончались.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 июня — Луганск