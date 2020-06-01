Педагоги Луганска в День изобретателя провели мастер-класс для воспитанников детского дома (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПедагоги Республиканского центра научно-технического творчества (РЦНТТ) провели мастер-класс для воспитанников Луганского детского дома, а также почтили память одного из основателей Луганска, изобретателя Карла Гаскойна. Об этом ЛИЦ сообщила директор центра Сато Юсина.Сотрудники РЦНТТ посвятили мероприятия Дню изобретателя и рационализатора, который отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнюю субботу июня."Сегодня по случаю Дня изобретателя и рационализатора сотрудники центра почтили память Карла Гаскойна возложением цветов к его бюсту и провели мастер-класс по изготовлению летающих бумажных планеров в детском доме", - сказала Юсина.Она проинформировала, что педагоги РЦНТТ рассказали детям о том, что "такое изобретение, что такое рационализация, они узнали новые игры, новые возможности для любых предметов, что-то усовершенствовали, проявляли свою фантазию"."В сущности, каждый ребенок является изобретателем, в частности, изобретая новые игрушки, придумывая новые игры, переделывая какой-то предмет. Чтобы привлечь людей к рационализаторству, изобретательству, мы решили провести здесь с ними открытое мероприятие по изготовлению планера", - пояснила заведующая отделом центра творчества Вера Игноян.Она рассказала, что после мастер-класса воспитанники детского дома смогли опробовать свои бумажные планеры в символических соревнованиях на дальность полета, по окончании которых все участники получили самодельные медали, сделанные сотрудниками РЦНТТ.27 июня — Луганск