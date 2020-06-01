Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

"Потому что государство — это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник", — цитирует Саакашвили сайт телеканала "Украина24".

Фото: РИА НовостиНа Украине нет государства, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает РИА Новости.Политик добавил, что качество жизни на Украине жестко определяется принадлежностью к определенной группе."Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", — заключил Саакашвили.