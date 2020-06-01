Сломанный после пьянки туалет привел к ранению и травмам бойцов ВСУ – Народная милиция

Пьянство во время несения службы стало причиной двух трагикомичных происшествий в одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он проинформировал, что "военнослужащие первого батальона 93-й бригады во время несения службы на взводном опорном пункте в районе населенного пункта Новотошковское употребили спиртные напитки, в результате чего произошло сразу два происшествия".

"Старший сержант Романюк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время вышел из блиндажа для размещения личного состава с целью справления естественных надобностей, но ввиду хлипкости конструкции отхожего места провалился в выгребную яму", - рассказал Осадчий, уточнив, что в результате происшествия военнослужащий ВСУ не только сломал ногу, но и потерял штык-нож.

"Поиски утраченного имущества продолжаются. Романюк доставлен в медицинский пункт батальона", - добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он сообщил, что "в ту же ночь, ввиду непригодности отхожего места, сломанного Романюком, старший солдат Миличевич был вынужден направиться в лесной массив в районе взводного опорного пункта, где в результате личной неосторожности привел в действие ранее установленную растяжку с гранатой РГД-5 и получил множественные ранения нижних конечностей, паховой и брюшной области".

"В тяжелом состоянии военнослужащий госпитализирован в 59 военно-медицинский госпиталь", - добавил Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 июня — Луганск