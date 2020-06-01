ВСУ приостановили работу ICTV из-за интервью с наркоманом-правосеком – Народная милиция

Штаб так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") приостановил работу в зоне конфликта журналистов украинского телеканала ICTV после публикации интервью с наркоманом из националистической организации "Правый сектор". Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Фрагмент интервью с одурманенным добровольцем "Правого сектора" был опубликован на личной странице корреспондента украинского телеканала в социальной сети Facebook, в связи с чем штабом "ООС" временно приостановлена работа корреспондентов ICTV до проведения разбирательства", - сказал Осадчий.

Он проинформировал, что "командиром третьего батальона 24-й бригады ВСУ (Сергеем) Поступальским был установлен факт наркотического опьянения восьми человек, находящихся на передовых позициях, а также найден 100-граммовый пакет с марихуаной в блиндаже для размещения личного состава". Это произошло "во время работы корреспондентов телеканала ICTV по подготовке сюжета о героизации украинских националистов с целью привлечения молодежи в националистические организации, флаг которых установлен на позициях ВСУ" в районе села Троицкое.

"(В итоге) работы по подготовке сюжета были прекращены", - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 июня — Луганск