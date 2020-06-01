Три зараженных COVID дезертира из ВСУ ограбили магазин в селе Войтово – Народная милиция

Три пьяных зараженных коронавирусом киевских силовика сбежали из обсервационного лагеря, а затем ограбили магазин в селе Войтово Станично-Луганского района. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Установлен факт самовольного оставления (обсервационного) лагеря тремя военнослужащими (ВСУ), инфицированными коронавирусной инфекцией", - сказал он.

"По поступившей к нам информации от источника в МВД установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трое военнослужащих 25-й бригады, инфицированных коронавирусной инфекцией, в период самовольной отлучки устроили дебош в магазине населенного пункта Войтово, где разбили витрину и похитили выручку из кассы", - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Осадчий уточнил, что "благодаря информации от местных жителей" дезертиры "были задержаны сотрудниками МВД в районе Счастья и помещены в камеру предварительного заключения", однако так как "в момент задержания у солдата Барванова случился инфаркт миокарда, вызванный чрезмерным употреблением спиртных напитков в жаркое время года и сложившейся стрессовой ситуацией, он был доставлен в поликлинику Счастья для оказания медицинской помощи".

Официальный представитель Народной милиции ЛНР проинформировал, что киевские силовики до приезда сотрудников военной службы правопорядка пытались скрыть свою принадлежность к ВСУ.

"Следователями военной службы правопорядка направлены документы в военную прокуратуру "Луганской области" для возбуждения уголовного дела в отношении военнослужащих по статье 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил борьбы с эпидемиями", - сказал он.

Ранее Осадчий сообщал, что количество заразившихся коронавирусом военнослужащих из состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю увеличилось на 30%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,6 млн, из них более 490 тыс. скончались.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 июня — Луганск