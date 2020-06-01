Поучительные истории политических беженцев

В Италии задержана российская феминистка, политическая беженка Элис Гон. За пустяковый, в общем-то, проступок — пырнула ножом бармена. В живот. Тот сейчас в больнице, его жизни ничто не угрожает. А наша без вины виноватая 26-летняя девочка в тюрьме.Все-таки, как ни крути, а на Западе полно проблем. О чем мы, государственники, давно говорили нашим меньшим братьям-либералам. Меньшим в процентном отношении, конечно. Так-то попадаются довольно крупные экземпляры.Все мы знаем о незавидной участи политического беженца Петра Павленского, который в Париже провел акцию, аналогичную той, за которую его хвалили в России. И даже называли гением, пока его чмырил путинский режим. Но стоило герою нашего времени, выдающемуся художнику переехать в Европу, чтобы творить шедевры в свободном мире, как он тут же получил три года (из них два условно) за поджог Банка Франции.Макроновский режим оказался в реальности куда более лютым, чем путинский. И французские тюремные надзиратели более жестоки, а судебная система — это просто репрессивная машина, куда там нашей. Об этом сам Петр рассказывал. Человек он опытный, посидел и там, и здесь, так что его словам можно верить.А простой борец с Путиным из Костромы Руслан Лебусов попал в жернова голландской правоохранительной системы. О чем тоже охотно рассказывает. По российской привычке встал в пикет, протестуя против врачей-убийц и горе-преподавателей того университета, куда его пристроило приютившее политического беженца государство. Результат — с утра пораньше приехали семь омоновцев, выбили дверь в квартиру, стащили с кровати на пол, приставили пистолет к виску и заковали в наручники.Теперь он боится критиковать в фейсбуке голландские порядки — запрещено судебным решением. Могут впаять приличный срок. Это вам не Россия.Судя по всему, начались испытания и для хрупкой российская феминистки. Которая, как она говорит, пыталась защитить свою девичью (или как она там у них называется) честь.Бармен, объясняет Элис Гон, предлагал ей вступить в интимные отношения, а за это он ее возьмет на работу. Девушка отказалась и ушла. Потом вернулась, прыснула обидчику в лицо слезоточивым спреем и ударила ножом.Тут на нашу феминистку, борющуюся за права человека и трудовую вакансию, налетели карабинеры и арестовали. А бармена увезла скорая. Сейчас он в больнице, его состояние тяжелое, но жить будет. Говорит, харрасмента не было, она все врет. Поди их разбери.Но с Элис Гон какая-то темная история. Ее раскопала La Stampa.Полтора года назад она вдруг оказалась в Никарагуа, где облила серной кислотой католического священника. Со священником, как и с туринским барменом, тоже все закончилось благополучно — пострадали глаз и шея. Как объяснила Элис Леонидовна Гон (в местных газетах ее называли просто Леонидовной, верхнее фото как раз из одной из них), было у нее видение — бес приказал кого-нибудь убить, а иначе он убьет ее. Девушку приговорили к восьми годам, но уже спустя полгода она вдруг возвращается в Италию. А позавчера напала с ножом на владельца общепита.Почему она уехала из Италии, где получила статус политического беженца, почему именно в Никарагуа — загадка. И как ей удалось вместо восьми лет отсидеть лишь несколько месяцев — тоже.Ясно только одно: все наши политические беженцы последних лет — люди с явными девиациями. И даже хорошо, что мы от них постепенно избавляемся. Пусть поездят по миру. Что-нибудь подожгут, кого-нибудь прирежут, где-нибудь организуют протест. Короче, пусть ведут себя, как на родине.А мы посмотрим, чем это для них кончится. Ведь их истории весьма поучительны, согласитесь.Бар, где Элис Леонидовна Гон пырнула ножом бармена.Павел Шипилин