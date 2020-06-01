Поучительные истории политических беженцев
В Италии задержана российская феминистка, политическая беженка Элис Гон. За пустяковый, в общем-то, проступок — пырнула ножом бармена. В живот. Тот сейчас в больнице, его жизни ничто не угрожает. А наша без вины виноватая 26-летняя девочка в тюрьме.
Все-таки, как ни крути, а на Западе полно проблем. О чем мы, государственники, давно говорили нашим меньшим братьям-либералам. Меньшим в процентном отношении, конечно. Так-то попадаются довольно крупные экземпляры.
Все мы знаем о незавидной участи политического беженца Петра Павленского, который в Париже провел акцию, аналогичную той, за которую его хвалили в России. И даже называли гением, пока его чмырил путинский режим. Но стоило герою нашего времени, выдающемуся художнику переехать в Европу, чтобы творить шедевры в свободном мире, как он тут же получил три года (из них два условно) за поджог Банка Франции.
Макроновский режим оказался в реальности куда более лютым, чем путинский. И французские тюремные надзиратели более жестоки, а судебная система — это просто репрессивная машина, куда там нашей. Об этом сам Петр рассказывал. Человек он опытный, посидел и там, и здесь, так что его словам можно верить.
А простой борец с Путиным из Костромы Руслан Лебусов попал в жернова голландской правоохранительной системы. О чем тоже охотно рассказывает. По российской привычке встал в пикет, протестуя против врачей-убийц и горе-преподавателей того университета, куда его пристроило приютившее политического беженца государство. Результат — с утра пораньше приехали семь омоновцев, выбили дверь в квартиру, стащили с кровати на пол, приставили пистолет к виску и заковали в наручники.
Теперь он боится критиковать в фейсбуке голландские порядки — запрещено судебным решением. Могут впаять приличный срок. Это вам не Россия.
Судя по всему, начались испытания и для хрупкой российская феминистки. Которая, как она говорит, пыталась защитить свою девичью (или как она там у них называется) честь.
Бармен, объясняет Элис Гон, предлагал ей вступить в интимные отношения, а за это он ее возьмет на работу. Девушка отказалась и ушла. Потом вернулась, прыснула обидчику в лицо слезоточивым спреем и ударила ножом.
Тут на нашу феминистку, борющуюся за права человека и трудовую вакансию, налетели карабинеры и арестовали. А бармена увезла скорая. Сейчас он в больнице, его состояние тяжелое, но жить будет. Говорит, харрасмента не было, она все врет. Поди их разбери.
Но с Элис Гон какая-то темная история. Ее раскопала La Stampa.
Полтора года назад она вдруг оказалась в Никарагуа, где облила серной кислотой католического священника. Со священником, как и с туринским барменом, тоже все закончилось благополучно — пострадали глаз и шея. Как объяснила Элис Леонидовна Гон (в местных газетах ее называли просто Леонидовной, верхнее фото как раз из одной из них), было у нее видение — бес приказал кого-нибудь убить, а иначе он убьет ее. Девушку приговорили к восьми годам, но уже спустя полгода она вдруг возвращается в Италию. А позавчера напала с ножом на владельца общепита.
Почему она уехала из Италии, где получила статус политического беженца, почему именно в Никарагуа — загадка. И как ей удалось вместо восьми лет отсидеть лишь несколько месяцев — тоже.
Ясно только одно: все наши политические беженцы последних лет — люди с явными девиациями. И даже хорошо, что мы от них постепенно избавляемся. Пусть поездят по миру. Что-нибудь подожгут, кого-нибудь прирежут, где-нибудь организуют протест. Короче, пусть ведут себя, как на родине.
А мы посмотрим, чем это для них кончится. Ведь их истории весьма поучительны, согласитесь.
Бар, где Элис Леонидовна Гон пырнула ножом бармена.
Павел Шипилин
Все-таки, как ни крути, а на Западе полно проблем. О чем мы, государственники, давно говорили нашим меньшим братьям-либералам. Меньшим в процентном отношении, конечно. Так-то попадаются довольно крупные экземпляры.
Все мы знаем о незавидной участи политического беженца Петра Павленского, который в Париже провел акцию, аналогичную той, за которую его хвалили в России. И даже называли гением, пока его чмырил путинский режим. Но стоило герою нашего времени, выдающемуся художнику переехать в Европу, чтобы творить шедевры в свободном мире, как он тут же получил три года (из них два условно) за поджог Банка Франции.
Макроновский режим оказался в реальности куда более лютым, чем путинский. И французские тюремные надзиратели более жестоки, а судебная система — это просто репрессивная машина, куда там нашей. Об этом сам Петр рассказывал. Человек он опытный, посидел и там, и здесь, так что его словам можно верить.
А простой борец с Путиным из Костромы Руслан Лебусов попал в жернова голландской правоохранительной системы. О чем тоже охотно рассказывает. По российской привычке встал в пикет, протестуя против врачей-убийц и горе-преподавателей того университета, куда его пристроило приютившее политического беженца государство. Результат — с утра пораньше приехали семь омоновцев, выбили дверь в квартиру, стащили с кровати на пол, приставили пистолет к виску и заковали в наручники.
Теперь он боится критиковать в фейсбуке голландские порядки — запрещено судебным решением. Могут впаять приличный срок. Это вам не Россия.
Судя по всему, начались испытания и для хрупкой российская феминистки. Которая, как она говорит, пыталась защитить свою девичью (или как она там у них называется) честь.
Бармен, объясняет Элис Гон, предлагал ей вступить в интимные отношения, а за это он ее возьмет на работу. Девушка отказалась и ушла. Потом вернулась, прыснула обидчику в лицо слезоточивым спреем и ударила ножом.
Тут на нашу феминистку, борющуюся за права человека и трудовую вакансию, налетели карабинеры и арестовали. А бармена увезла скорая. Сейчас он в больнице, его состояние тяжелое, но жить будет. Говорит, харрасмента не было, она все врет. Поди их разбери.
Но с Элис Гон какая-то темная история. Ее раскопала La Stampa.
Полтора года назад она вдруг оказалась в Никарагуа, где облила серной кислотой католического священника. Со священником, как и с туринским барменом, тоже все закончилось благополучно — пострадали глаз и шея. Как объяснила Элис Леонидовна Гон (в местных газетах ее называли просто Леонидовной, верхнее фото как раз из одной из них), было у нее видение — бес приказал кого-нибудь убить, а иначе он убьет ее. Девушку приговорили к восьми годам, но уже спустя полгода она вдруг возвращается в Италию. А позавчера напала с ножом на владельца общепита.
Почему она уехала из Италии, где получила статус политического беженца, почему именно в Никарагуа — загадка. И как ей удалось вместо восьми лет отсидеть лишь несколько месяцев — тоже.
Ясно только одно: все наши политические беженцы последних лет — люди с явными девиациями. И даже хорошо, что мы от них постепенно избавляемся. Пусть поездят по миру. Что-нибудь подожгут, кого-нибудь прирежут, где-нибудь организуют протест. Короче, пусть ведут себя, как на родине.
А мы посмотрим, чем это для них кончится. Ведь их истории весьма поучительны, согласитесь.
Бар, где Элис Леонидовна Гон пырнула ножом бармена.
Павел Шипилин
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