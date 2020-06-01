Минтранс сообщил о снятии запрета на пригородное и междугородное сообщение со Свердловском

Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР сообщило о снятии запрета на движение пассажирского транспорта общего пользования пригородного и междугородного сообщения в Свердловск.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР отменила с 23.00 26 июня ограничения на перемещение жителей и транспорта за пределы Свердловска, введенные ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

"В соответствии с решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики с 23.00 часов 26 июня 2020 года снимается запрет на движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования пригородного и междугородного сообщения в город Свердловск Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минтрансе подчеркнули, что "возобновление работы автотранспортных предприятий и автостанций возможно только при неукоснительном соблюдении требований к организации работы предприятий в условиях COVID-19, утвержденных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией при Правительстве Луганской Народной Республики".

Ранее ЧСПК отменила введенные ранее в связи с коронавирусом строгие ограничительные мероприятия в Свердловске, Ровеньках, Антраците и Антрацитовском районе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,6 млн, из них более 490 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 498 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

27 июня — Луганск