Facebook "переименовала" Киев
Соцсеть Facebook изменила правило написания названия Киева на английском языке. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.
Теперь алгоритмы соцсети будут предлагать использовать отметку "Kyiv", а не "Kiev", как было раньше.
"Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка", — написал Кулеба в фейсбуке.
По его словам, старые отметки останутся с прежними метками, а все новые будут "правильными".
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