Facebook "переименовала" Киев

"Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка", — написал Кулеба в фейсбуке.

Фото: FacebookСоцсеть Facebook изменила правило написания названия Киева на английском языке. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.Теперь алгоритмы соцсети будут предлагать использовать отметку "Kyiv", а не "Kiev", как было раньше.По его словам, старые отметки останутся с прежними метками, а все новые будут "правильными".