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США выделили Украине финансовую помощь в связи с наводнениями

Sergey Сегодня, 17:3022Новости
США выделили Украине финансовую помощь в связи с наводнениями
Фото: Reuters
США выделили Украине $100 тыс. на борьбу с наводнениями на западе страны. Об этом посольство США на Украине сообщило на своей странице в Facebook, передает RT.
«Соединённые Штаты поддерживают Украину в это сложное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой», — сказано в заявлении.

В американской дипмиссии указали, что США будут тесно сотрудничать с правительством Украины «для обеспечения быстрого и эффективного использования этих средств».

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