США выделили Украине финансовую помощь в связи с наводнениями

«Соединённые Штаты поддерживают Украину в это сложное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой», — сказано в заявлении.

Фото: ReutersСША выделили Украине $100 тыс. на борьбу с наводнениями на западе страны. Об этом посольство США на Украине сообщило на своей странице в Facebook, передает RT.В американской дипмиссии указали, что США будут тесно сотрудничать с правительством Украины «для обеспечения быстрого и эффективного использования этих средств».