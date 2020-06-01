Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма

Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar, передает РИА Новости.В 07:40 по московскому времени противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169328 поднялся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Boeing пересек воздушное пространство Болгарии, а в 11:00 мск был замечен в акватории Черного моря, где начал разведывательную операцию у российских границ.P-8A Poseidon двигался со скоростью около 786 километров в час, высота полета составила более девяти километров.Зарубежные летательные аппараты регулярно осуществляют разведывательные операции вблизи российских рубежей. Их замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Минобороны в Сирии. Накануне американские самолеты над Черным морем перехватил российский истребитель Су-30.Минобороны обращало внимание на активность американских разведчиков. Ведомство призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.