Синоптики прогнозируют днем 28 июня в ЛНР до 33 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 28 июня будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 33 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 27 июня до 21.00 28 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 28-33 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 31-33 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 29-31 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 14-16 градусов ночью до 30-32 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 29 июня ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь; температура воздуха ночью 15-20, днем 26-31 градус тепла. 30 июня - переменная облачность, без существенных осадков; температура воздуха ночью 14-19, днем 26-31 градус выше нуля.

27 июня — Луганск