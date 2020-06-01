Сотрудники МВД и Генпрокуратуры ЛНР задержали следователя при получении взятки

Сотрудники МВД и Генпрокуратуры ЛНР задержали следователя районного отделения полиции при получении взятки в размере 68 тыс. рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

"23 июня 2020 года после получения части незаконного денежного вознаграждения в сумме 68 000 рублей из требуемых 1200 долларов США был задержан следователь следственного отделения Лутугинского районного отделения внутренних дел МВД ЛНР", - говорится в сообщении.

Оперативно-розыскные мероприятия по данному делу проводили сотрудники управления собственной безопасности МВД ЛНР совместно с сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР.

В МВД рассказали, что подозреваемый угрожал изменить меру пресечения фигуранту уголовного дела, находящегося в его производстве, с подписки о невыезде на арест.

"По данному факту в отношении подозреваемого Генеральной прокуратурой ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 5 статьи 359 Уголовного кодекса ЛНР", - сообщили в ЦОС МВД.

В Министерстве уточнили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

27 июня — Луганск