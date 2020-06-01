В Конституцию заложили страховку для России

Стоит признать, что поправка к Конституции о президентских сроках смущает и иногда вызывает резкое неприятие у части даже самых прогосударственно настроенных граждан. Тем больше оснований прямо проговорить возникающие опасения и попытаться осмыслить как причины «обнуления», так и проблемы и возможности, связанные с ним.Дело, разумеется, не в узурпации, скатывании в авторитаризм и падении в геронтократию, о чем чаще всего горюют критики. Путин уже много лет последовательно строит в России государственно-политическую систему, которая должна обладать высокой внутренней стабильностью, устойчивостью к шокам, способностью к воспроизводству без деградации из поколения в поколение – и все это вне зависимости от человеческого фактора. То есть даже если во главе государства однажды окажется неподходящий человек (что рано или поздно случается везде), это ни в коем случае не должно оказать рокового воздействия на судьбу нации.Тут, пожалуй, лучше всего подойдет следующая аналогия. Путин встал во главе страны в момент, когда ее можно было сравнить с жертвой тяжелейшего ДТП, находившейся на грани смерти. Он фактически вытащил ее с того света, а затем начал очень долгую и кропотливую реабилитацию. Сначала Россия была инвалидом-колясочником, потом начала передвигаться – на костылях, с ходунками, с палочкой, без нее, но сильно хромая и пару раз чуть не завалившись. А «врач» все время был рядом – продолжал лечение, поддерживал морально и физически, не давал упасть в опасные моменты.Однако надо иметь в виду, что затянувшаяся зависимость «пациента», постоянный расчет на помощь, решение возникающих проблем грозит обернуться проблемами в будущем. Если говорить языком психологов, то сепарация в подобных отношениях «пациент – врач» не просто желательна, а обязательна.К тому же внутренние процессы и системные изменения последних лет внушают все больше оптимизма и дают серьезные основания полагать, что у России есть все шансы благополучно пройти пресловутый трансфер власти.Именно поэтому многие искренние сторонники власти испытывают серьезные сомнения по поводу необходимости поправки, которая не исключает возможность переизбрания действующего президента на следующих выборах.Это может видеться отступлением и сбоем в том грандиозном процессе строительства долговременной стабильной системы, поскольку России – для ее же блага – в их представлениях уже пора учиться жить без Путина.Это аргумент, который глупо игнорировать. Но не менее глупым является отказ понять, что стоит за решением наделить Путина правом участвовать в выборах и самих граждан правом переизбрать его. Владимир Путин положил 20 лет своей жизни, чтобы не просто вытащить Россию из катастрофы, а задать ей вектор устойчивого развития на многие годы вперед. Возникает вопрос: неужели, почти решив эту титаническую задачу, он внезапно сменил приоритеты и подумал: «Плевать на все сделанное – хочу править до гробовой доски, а там хоть трава не расти»?Каждый решает сам, но подобный вариант выглядит категорически недостоверным. У меня нет ни малейших сомнений, что за идеей обнуления стоят не личные амбиции гражданина Владимира Путина, а объективные причины и национальные интересы России – как их понимает самый опытный и влиятельный государственный деятель из ныне живущих на планете.При этом не требуется обладать профильным образованием и энциклопедической эрудицией, чтобы понять, о чем идет речь. Даже поверхностное знакомство с текущими новостями дает доходчивое представление о том, в какое безумие погружается мир, включая ведущие его державы и регионы.Глобальная дестабилизация обретает столь грандиозный размах и грозит обернуться таким геополитическим цунами, что об обретенной Россией внутренней устойчивости и готовности к переходу на новый этап развития просто бессмысленно говорить. Ныне вступают в силу совсем иные факторы и силы. А значит, введение дополнительного «страховочного ремня» в виде поправки о президентских сроках является действительно необходимым. В всяком случае, по мнению Путина.И тут вопрос в доверии каждого гражданина страны к президенту и его видению идущих процессов. Другое дело, что пока поправка об обнулении представляет собой именно страховку – на всякий случай. Хочется надеяться, что геополитическая буря за ближайшие четыре года если не закончится, то хотя бы пойдет на спад, определив новую конфигурацию мировой системы. Тогда Россия получит возможность вернуться к намеченному плану собственного спокойного поступательного развития, включая трансфер власти в следующем президентском цикле. А обнуление так и останется просто страховкой.Но если нет... Если в 2024 году планета будет находиться в периоде тотальной нестабильности, включая самые плохие варианты, вроде глобального военного конфликта, для меня – и, думаю, для большей части россиян – будет огромным облегчением осознавать, что во главе страны по-прежнему стоит человек, чьему государственному видению Россия может доверять и на чей опыт она может уверенно опереться.Ирина Алкснис