Участие жителей Донбасса в голосовании по Конституции подтверждает их единство с РФ - ФП

Участие жителей Донбасса в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ является еще одним подтверждением их единства с Россией. Об этом ЛИЦ заявил председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Игорь Рябушкин.

"Предоставленная жителям Республик Донбасса возможность участвовать в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации является еще одним подтверждением единения с родной нам Россией", – сказал он.

Рябушкин напомнил, что президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

"После этой новости некоторые украинские политики делали громкие заявления о том, что эти паспорта не имеют силы. Но сейчас участие жителей Донбасса в этом голосовании в очередной раз демонстрирует всему миру, что жители молодых Республик являются полноправными гражданами Российской Федерации", – отметил профсоюзный лидер.

Он добавил, что "на данный момент многие жители ЛНР и ДНР приняли участие в голосовании на территории России".

"И это подтверждает, что наш путь – верный", – подчеркнул Рябушкин.

Напомним, 25 июня первая группа из 100 жителей ЛНР, имеющих гражданство Российской Федерации, проголосовала по поправкам в Конституцию РФ.

Ранее Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР обнародовало расписание автобусных рейсов в города Российской Федерации для поездок жителей Республики, имеющих гражданство Российской Федерации, в российский Донецк, Новошахтинск, Гуково и Красный Сулин с целью участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

Центральная избирательная комиссия ЛНР разъяснила порядок выезда жителей Республики, имеющих гражданство Российской Федерации, для участия в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.

24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

Пасечник заявлял, что по состоянию на 12 июня более 110 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

28 июня — Луганск