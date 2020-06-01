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Мэр украинского города сжег триколор напротив посольства России в Киеве

Sergey Сегодня, 10:450Новости
Мэр украинского города сжег триколор напротив посольства России в Киеве

Глава приграничного с Россией украинского города Конотоп Артем Семенихин сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве.
«Нахожусь под посольством «страны-оккупанта». Я сейчас делаю ответ [блогеру] Толику Шарию, который недавно выпустил про меня видеоролик, где как будто разоблачает меня в чем-то. Я посмотрел это ролик и понял, что наибольший мой грех в том, что я в свое время сжег российский флаг , когда был в АТО», – заявил Семенихин в ролике, опубликованном на его странице в Faceboook.

После этого глава города включил гимн Украины и поджег флаг России.

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