Мэр украинского города сжег триколор напротив посольства России в Киеве

«Нахожусь под посольством «страны-оккупанта». Я сейчас делаю ответ [блогеру] Толику Шарию, который недавно выпустил про меня видеоролик, где как будто разоблачает меня в чем-то. Я посмотрел это ролик и понял, что наибольший мой грех в том, что я в свое время сжег российский флаг , когда был в АТО», – заявил Семенихин в ролике, опубликованном на его странице в Faceboook.

Глава приграничного с Россией украинского города Конотоп Артем Семенихин сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве.После этого глава города включил гимн Украины и поджег флаг России.