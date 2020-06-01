Эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35 был проведен Россией

Российские военные в боевых условиях испытали применение "стаи" истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57. Соответствующую информацию сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.Испытания проводились в реальных боевых условиях. В качестве командно-штабного самолета был задействован Су-57. Суть "стаи" или "роя" заключается в том, что истребители обмениваются информацией между собой в режиме реального времени. Таким образом, информационно-управляющая система каждого истребителя автоматически обрабатывает данные не только своих датчиков, но и других самолетов, передает ТАСС.Использование "стаи" позволяет значительно повысить эффективность выполнения боевых задач. О том, где и когда были проведены испытания, источники не сообщили.Владимир Гусе