ДНР закрыла границу с Украиной

Опубликован указ главы ДНР Дениса Пушилина о приостановке работы КПП в Еленовке на линии разграничения с Украиной.КПП в Еленовке был единственным работающим пунктом пропуска.Выезд граждан на Украину и въезд с Украины приостановлен с 00.00 28 июня, говорится в указе главы Республики.Причина закрытия пункта пропуска не называется.Напомним, пункт пропуска заработал на этой неделе после почти трехмесячного перерыва, вызванного борьбой с коронавирусом.