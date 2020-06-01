Завтра, 29 июня КПВВ «Станица Луганская» приостановит пропуск людей с 17 до 19 часов
КПВВ «Станица Луганская» завтра, 29 июня приостановит пропуск людей с 17.00 до 19.00 в связи с доставкой в Луганск гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Об этом сообщила представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.
«Обращаем внимание граждан, что в понедельник, 29 июня, КПВВ «Станица Луганская» приостановит пропуск граждан с 17.00 до 19.00 в связи с тем, что на территорию Республики будет осуществляться доставка гуманитарного груза от МККК», — сказала Кобцева.
Она призвала всех, кто планировал переход через линию соприкосновения в этот период, скорректировать время пересечения пункта пропуска. Политика - Сегодня, 13:39 41
Об этом сообщила представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.
«Обращаем внимание граждан, что в понедельник, 29 июня, КПВВ «Станица Луганская» приостановит пропуск граждан с 17.00 до 19.00 в связи с тем, что на территорию Республики будет осуществляться доставка гуманитарного груза от МККК», — сказала Кобцева.
Она призвала всех, кто планировал переход через линию соприкосновения в этот период, скорректировать время пересечения пункта пропуска. Политика - Сегодня, 13:39 41
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