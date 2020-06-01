ВСУ разместили бронетехнику во дворах жилых домов в Попасной – Народная милиция

Киевские силовики разместили боевые машины пехоты (БМП) во дворах жилых домов в Попасной. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Нашей разведкой установлено размещение четырех единиц БМП-1 30-й бригады ВСУ во дворах жилых домовладений населенного пункта Попасная", - сказал он, уточнив, что этот факт подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 июня — Луганск