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Пятеро заболели, один умер: сводка по коронавирусу в Севастополе

Sergey Сегодня, 14:300Новости
Пятеро заболели, один умер: сводка по коронавирусу в Севастополе

За последние сутки в Севастополе зарегистрировали пять новых случаев COVID-19, один человек скончался, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Трое пациентов контактировали с заболевшими ранее строителями, четвертый - привозной случай из Москвы, пятый заболевший - пенсионер, источник заражения устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, в инфекционной больнице скончалась 90-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее были хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также тяжелая пневмония. Уточняется, что всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 228 человек. В настоящий момент в стационарах находится 39 человек. Выздоровело 176 человек, четыре человека умерло. Под наблюдением в инфекционном стационаре находится 113 человек, а в городской больнице – 70 пациентов. По месту жительства наблюдается 905 человек.

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