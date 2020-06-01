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Снят запрет на пригородное и междугородное пассажирское сообщение в Свердловске

robot Сегодня, 14:450Новости
Снят запрет на пригородное и междугородное пассажирское сообщение в Свердловске
Снят запрет на движение пассажирского транспорта общего пользования пригородного и междугородного сообщения в Свердловск.
«В соответствии с решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии... с 23.00 часов 26 июня 2020 года снимается запрет на движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования пригородного и междугородного сообщения в город Свердловск Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.
Красота и здоровье - Сегодня, 14:26 67

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