В Луганске арестован министр строительства и ЖКХ Максим Протасов
Сотрудники МГБ задержали министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максима Протасова при получении взятки в крупном размере.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Результатом оперативно-розыскных мероприятий стало задержание с поличным министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Протасова Максима Алексеевича при получении взятки в крупном размере», — говорится в сообщении.
В МГБ рассказали, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий «вскрыли коррупционную схему хищения бюджетных средств в рамках реализации государственных целевых программ».
Следственный отдел МГБ возбудил в отношении Протасова уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 359 «Получение взятки» Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время сотрудники Министерства госбезопасности Республики проводят комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех лиц, в том числе других чиновников органов исполнительной власти, возможно причастных к хищению бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации госпрограмм. Происшествия - Сегодня, 14:23 120
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Результатом оперативно-розыскных мероприятий стало задержание с поличным министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Протасова Максима Алексеевича при получении взятки в крупном размере», — говорится в сообщении.
В МГБ рассказали, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий «вскрыли коррупционную схему хищения бюджетных средств в рамках реализации государственных целевых программ».
Следственный отдел МГБ возбудил в отношении Протасова уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 359 «Получение взятки» Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время сотрудники Министерства госбезопасности Республики проводят комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех лиц, в том числе других чиновников органов исполнительной власти, возможно причастных к хищению бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации госпрограмм. Происшествия - Сегодня, 14:23 120
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