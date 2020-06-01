Офицер ВСУ дезертировал с оружием из-за отказа командования дать отпуск – Народная милиция

Офицер ВСУ дезертировал с оружием из части в зоне проведения так называемой операции объединенных сил из-за отказа командования предоставить ему отпуск. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашего источника в штабе 93-й бригады, 25 июня, выполняя обязанности дежурного по батальону, самовольно покинул расположение части командир взвода старший лейтенант Придатко, прихватив с собой табельное оружие ПМ и 16 патронов к нему", - сказал Осадчий.

Сотрудники военной службы правопорядка установили, что офицер "совершил бегство на фоне семейных проблем и полного игнорирования его обращений к вышестоящему командованию с просьбой отпустить его в отпуск".

"Кроме того, из показаний командира батальона покинувшего часть офицера, следует, что приказ на запрет отпусков для личного состава он получил от командира бригады (полковника Дмитрия) Брыжинского в рамках возобновленных мероприятий по борьбе с новой волной COVID-19", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики, отметив, что на данный момент местонахождение дезертира неизвестно, проводятся поиски.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 июня — Луганск