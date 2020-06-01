Бойцы ВСУ устроили пожар при развертывании пункта для больных COVID – Народная милиция

Военнослужащие ВСУ устроили пожар при развертывании карантинного пункта для больных COVID-19, пострадали два киевских силовика. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"При разворачивании одного из пунктов карантина в 30-й бригаде по причине несоблюдения мер техники безопасности с воспламеняющимися жидкостями произошло возгорание палатки, в результате чего получили ожоги средней степени тяжести два военнослужащих, утрачено медицинское имущество и препараты", - сказал Осадчий.

Он добавил, что возобновление работы обсерваций для военнослужащих происходит в связи со "второй волной распространения коронавирусной инфекции на Украине".

Ранее Осадчий сообщал, что количество заразившихся коронавирусом военнослужащих из состава оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" за неделю увеличилось на 30%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,7 млн, из них более 494 тыс. скончались.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 июня — Луганск