Боец ВСУ подорвался на растяжке, ища пропавший БПЛА, следивший за ОБСЕ – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ подорвался на растяжке во время поисков пропавшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА), использовавшегося для слежки за патрулем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что 27 июня в результате низкого уровня профессиональной подготовки расчета БПЛА 93-й бригады ВСУ "было утеряно управление беспилотником типа "Фантом", осуществляющим видеофиксацию перемещения патруля миссии ОБСЕ" в районе села Желобок.

"При попытке подобраться к месту падения БПЛА в результате подрыва на установленной ранее военнослужащими 93-й бригады растяжке получил осколочное ранение ног солдат Селихов", - сообщил Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что доклад о "небоевой потере от командования соединения в вышестоящий штаб не проходил", а ранение военнослужащего скорее всего будет представлено "как боевая потеря, полученная в результате вымышленного обстрела со стороны Народной милиции ЛНР".

Осадчий отметил, что приказ на отслеживание передвижения патрулей миссии ОБСЕ с помощью БПЛА командир 93-й бригады полковник Дмитрий Брыжинский отдал в связи с участившимися случаями выявления международными наблюдателями украинской военной техники, размещенной в жилых районах и на территории объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства Республики сообщал, что киевские силовики в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" оборудуют блокпосты на маршрутах движения патрулей СММ ОБСЕ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 июня — Луганск