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В Лутугино следователя задержали на взятке в 68 тысяч рублей

bot Сегодня, 15:300Новости
В Лутугино следователя задержали на взятке в 68 тысяч рублей
Сотрудники МВД и Генпрокуратуры ЛНР задержали следователя районного отделения полиции при получении взятки в размере 68 тыс. рублей.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД.
«23 июня 2020 года после получения части незаконного денежного вознаграждения в сумме 68 000 рублей из требуемых 1200 долларов США был задержан следователь следственного отделения Лутугинского районного отделения внутренних дел МВД», — говорится в сообщении.
Оперативно-розыскные мероприятия по данному делу проводили сотрудники управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры.
В МВД рассказали, что подозреваемый угрожал изменить меру пресечения фигуранту уголовного дела, находящегося в его производстве, с подписки о невыезде на арест.
«По данному факту в отношении подозреваемого Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому», — сообщили в ЦОС МВД.
Происшествия - Сегодня, 15:16 59

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