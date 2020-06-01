В Лутугино следователя задержали на взятке в 68 тысяч рублей



Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД.

«23 июня 2020 года после получения части незаконного денежного вознаграждения в сумме 68 000 рублей из требуемых 1200 долларов США был задержан следователь следственного отделения Лутугинского районного отделения внутренних дел МВД», — говорится в сообщении.

Оперативно-розыскные мероприятия по данному делу проводили сотрудники управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры.

В МВД рассказали, что подозреваемый угрожал изменить меру пресечения фигуранту уголовного дела, находящегося в его производстве, с подписки о невыезде на арест.

«По данному факту в отношении подозреваемого Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому», — сообщили в ЦОС МВД.

Происшествия - Сегодня, 15:16 59 Сотрудники МВД и Генпрокуратуры ЛНР задержали следователя районного отделения полиции при получении взятки в размере 68 тыс. рублей.Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД.«23 июня 2020 года после получения части незаконного денежного вознаграждения в сумме 68 000 рублей из требуемых 1200 долларов США был задержан следователь следственного отделения Лутугинского районного отделения внутренних дел МВД», — говорится в сообщении.Оперативно-розыскные мероприятия по данному делу проводили сотрудники управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры.В МВД рассказали, что подозреваемый угрожал изменить меру пресечения фигуранту уголовного дела, находящегося в его производстве, с подписки о невыезде на арест.«По данному факту в отношении подозреваемого Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому», — сообщили в ЦОС МВД.Происшествия - Сегодня, 15:16 59

Метки: {keywords}