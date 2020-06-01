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В Луганске разрешили проводить свадьбы, но не более чем на 50 человек

verter Сегодня, 16:4523Новости
В Луганске разрешили проводить свадьбы, но не более чем на 50 человек
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) разрешила проводить торжественные регистрации браков с участием не более 50 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Комиссия разрешила проведение торжественных обрядов регистрации заключения браков с числом участников не более 50 человек при условии соблюдения участниками церемонии социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 15:45 153

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