Гей, Украина!

Каждое общество, если смотреть в разрезе государства, держится на определенных принципах. Ну а как иначе сформировать нечто разнородное в нечто единое, пусть даже и не совсем стабильное? Данные принципы, назовем их условно «скрепы», должны устраивать большую часть социума. То есть, условное большинство должно быть согласно с тем, что именно эти принципы, эти ценности для них важны более всего. Ели говорить более понятным языком, заключается некий негласный социальный договор, каждый участник которого соглашается с определенными выводами, обозначая при этом «что такое хорошо, а что такое плохо».Наличие скреп в принципе предопределяет тот путь, которым следует то или иное государство. Есть примеры того, как данные ценности даже влияли на экономическую, социальную и политическую жизнь некоторых стран. Плохо это или хорошо - вопрос весьма сложный, так как стремление отказываться от некоторых традиций в угоду духу времени не всегда приводит к положительным результатам. Взять хотя бы Европу с ее толерантностью. Некогда воинственные нации сегодня даже не в состоянии отстоять свое право жить на исконных территориях, придерживаясь тех правил и традиций, которые завещали им и предки. Буквально на глазах был разрушен институт семьи, а неспособность противостоять беженцам из Африки и Ближнего Востока основательно притупила инстинкт самосохранения коренных европейцев.Общество без скреп - это все равно что человек без принципов. Вроде и пытается всем понравиться, но отсутствие четко выраженного мнения по определенным вопросам не способствует тому, чтобы кто-то с ним считался. Обычно таким людям навязывают не только свои модели мышления, но и свой образ жизни.Украина, государство, чья история несколько столетий была неразрывно связана с Россией, имеет максимально схожие с нашими традиции и устои. Для украинцев, как и для народов России, очень важен институт традиционной семьи. По крайней мере, так было еще совсем недавно. Украинцы так же как и мы чтили и гордились Великой победой, одержанной народами Советского Союза над фашисткой Германией.Но все реки текут, и Украина, стремительно взявшая курс на евроинтеграцию, как-то начала не то стыдиться, не то забывать некоторые из тех принципов и традиций, которые ранее были важны для ее граждан. Сначала исчезла гордость за победу над немецко-фашистскими захватчиками, а следовательно, и ощущение взаимосвязи с другими народами, населявшими СССР, затем наступил период некого переосмысливания событий тех трагичных лет. Разумеется, «переоценкой ценностей» занимались политики, журналисты и пропагандисты, простое население либо наблюдало со стороны, особо не вмешиваясь, либо действовало по принципу «партия сказала «надо», народ ответил «есть»». В дальнейшем пришел стыд за советское прошлое, ненависть к своим ближайшим соседям и понимание того, что путь в Европу подразумевает некие идеологические метаморфозы, которые лучше претерпеть добровольно и осознанно.Но это только начало. Отказ от советского прошлого подразумевает кардинальное изменение идеологической модели и уход от некоторых традиций, устоев и принципов. Сделав первый шаг на этом тернистом пути, Украина неизбежно продолжит свою трансформацию.Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев принять культуру гей-отношений, воспринимать гомосексуальные семьи так же нормально, как они воспринимают гетеросексуальные пары. По ее словам, геи и лесбиянки - «друзи Украины», а враг - это Россия. Супрун, конечно, фигура неоднозначная, но сам факт того, что даже после ее отставки правительство вынуждено под давлением МВФ продолжать начатую ей реформу здравоохранения, говорит о том, что ее влияние на украинский социум довольно велико.«Когда говорят, что наше общество просто не готово принять культуру гей-отношений, я вспоминаю свою бабушку. Она живет в Соединенных Штатах, но много лет своей жизни прожила в Украине. Она родилась в маленьком городке на Галичине в 20-х годах прошлого века. Во время Второй мировой войны была связной в украинском подпольном движении, которое боролось против нацистов и советов. Прятала участников УПА в своем доме. Постоянно находилась под угрозой быть пойманной энкавэдистами. После войны ей, ее мужу и дочери пришлось уехать из Украины. Она многое пережила и видела в своей жизни. Но не закрылась от людей, а наоборот — научилась их принимать такими, какие они есть», — красивая попытка призвать патриотов Украины к некой толерантности по отношению к представителям сексуальных меньшинств.Жаль, конечно, что нечто подобное происходит в обществе, которое ранее так незначительно по своей идеологической модели отличалось от нашего социума. Геи и лесбиянки – друзья Украины. Жители России – враги. Парадокс. Интересно, куда заведут такие друзья данное славянское государство? Как в ближайшее время изменится сама Украина, ломаемая идеологически Супрун и ей подобными? Да, и еще! А актуальна ли по сей день на Украине крылатая фраза «Скажи мне, кто твой друг - и я скажу кто ты», вышедшая некогда из под пера великого Мигеля Сервантеса де Сааведра?Алексей Зотье