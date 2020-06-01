Медики предложили Пасечнику ослабить меры карантина
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) предложила Леониду Пасечнику ослабить меры, предусмотренные режимом повышенной готовности, введенным в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«Члены ЧСПК обсудили и подготовили предложения главе ЛНР относительно послабления мер по выполнению режима повышенной готовности», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 17:26 39
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«Члены ЧСПК обсудили и подготовили предложения главе ЛНР относительно послабления мер по выполнению режима повышенной готовности», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 17:26 39
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