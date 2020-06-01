Медики не выявили случаев заболевания COVID-19 среди участников Парада Победы - Минздрав

Медики не выявили случаев заболевания COVID-19 среди участников прошедшего в Луганске Парада Победы. Об этом заявил главный санитарный врач Министерства здравоохранения ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко.

"Министерством здравоохранения Луганской Народной Республики проведено повторное тестирование участников парада. Случаев заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено", - сказал он.

Главный санврач подчеркнул, что проведенный комплекс мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции "способствовал успешному проведению праздничных мероприятий".

Напомним, парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проведение которого 9 мая пришлось отложить в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа, состоялся в Луганске 24 июня, участие в нем приняли около двух тыс. военнослужащих, было задействовано почти 120 единиц техники. Во время подготовки к Параду Победы проводилось тестирование на коронавирус всех участников парадных расчетов и лиц, задействованных в обеспечении тренировочных мероприятий, они были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,7 млн, из них более 494 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 498 случаев заражения коронавирусом, 11 зараженных скончались.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Министерство здравоохранения ЛНР заявляло, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

28 июня — Луганск