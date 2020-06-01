Гроза, град и штормовой ветер ожидаются в Республике 29 июня

Гроза, град и усиление ветра до 20 м/с ожидаются местами по территории Республики 29 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Утром, днем 29 июня в Луганске и местами по территории Республики ожидаются грозы, усиление западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

28 июня — Луганск