Синоптики прогнозируют днем 29 июня в ЛНР до 30 градусов тепла и кратковременный дождь

Температура воздуха в ЛНР 29 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем, местам пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 28 июня до 21.00 29 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь с грозой; утром и днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град; ветер западный 9-14 м/с, утром и днем при грозе местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла", – прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 17-19 градусов ночью и 26-28 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 18-20 градусов ночью до 26-28 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 30 июня ожидается переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 14-19, днем 26-31 градус тепла. 1 июля - переменная облачность, утром и днем местами слабый кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 14-19, днем 25-30 градусов выше нуля.

28 июня — Луганск