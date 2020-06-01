Контрразведка Украины: В«Из Крыма? Значит, потенциальный изменникВ»

Фото: Алексей Павлишак/ТАССПобратимы — так высокопарно и даже чопорно в официальных речах на сегодняшней Украине принято называть ее солдат и офицеров. На деле же это «братство по оружию» в ее Военно-Морских силах — банка с хищными пауками.На мой взгляд, такой вывод следует из сенсационного признания киевской интернет-газеты «Страна.ua». По сведениям анонимного источника издания в Службе безопасности Украины (СБУ), «почти все крымчане (офицеры и контрактники, в 2014 году оказавшиеся на территории полуострова и отказавшиеся присягать России потому, что выбрали сторону Киева — „СП“) в ВМСУ негласно находятся в статусе подозрительных». Более того — «на каждого из крымчан в контрразведке заведено отдельное досье».И далее: «В ВМСУ сейчас есть фактически две команды: так называемые крымчане, которые вышли из Крыма. И те, которые служили в Одессе, Бердянске и Николаеве в 2014 году. С 2014 года есть тенденция — выжимать всех крымчан из Вооруженных сил, так как они считаются потенциально опасными кадрами с точки зрения чекистов. СБУ в Военно-морских силах с 2014 года фактически „рулит“ кадровой политикой. На каждого офицера из Крыма есть отдельное дело, в котором тщательно собрана малейшая информация о нем, его родственниках и друзьях».Все это стало достоянием гласности на днях, когда украинская контрразведка официально объявила о разоблачении в Одессе очередного «российского шпиона». Им оказался капитан 2 ранга Анатолий Люлько, командир аварийно-спасательного судна «Александр Охрименко». По версии СБУ, он неоднократно без разрешения командования выезжал в Крым. Там вроде бы был завербован российскими спецслужбами и начал в их интересах собирать секретную информацию о флоте «незалежной». Мало того — втайне заранее обзавелся российским паспортом.Но дальше начались странные вещи. Во-первых, обвинение (или «підозра», как это звучит на «солов'їной мове») было во всеуслышание предъявлено именно в тот момент, когда разоблаченный Люлько на своем «Александре Охрименко» в полигоне под Одессой участвовал в обеспечении испытаний перспективной украинской противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Нептун». И, услышав такое по радио, теоретически мог запросто попытаться угнать вверенное ему судно в российский Севастополь. Чтобы уж наверняка заслужить свои «тридцать сребренников» от новой Родины.Но и это еще не все. Даже после того, как «шпион» вернулся с испытаний наисовременнейшего для Украины ракетного оружия и сошел на берег в Одессе, его мгновенно не упекли, как положено в подобных случаях, за решетку. И даже оставили на военной службе. Только лишили допуска к секретным документам.Странно? Да, если не пытаться проанализировать все подобные и на диво регулярные «разоблачения» украинской контрразведки в рядах командного состава ВМСУ. А таковых за минувшие шесть лет прогремело немало. Но для того, чтобы сделать попытку анализа этих ЧП, придется вернуться в начало 2016 года.Тогда, в феврале, на одном из киевских телеканалов выступил в ту пору начальник СБУ генерал армии Василий Грицак. Среди прочего он сказал: «Если офицер украинской армии или ВМС честно служит украинскому народу, защищая рубежи или независимость и целостность нашего государства на Востоке, то мне сложно объяснить наличие у кого-то бизнеса на территории Крыма. Или когда там остаются родня, мотивируя это отсутствием жилья на нашей территории.Я до конца не могу понять, когда некоторые военнослужащие позволяют себе поехать в отпуск в оккупированный Крым после того, как побывали на Востоке Украины… Такие люди есть, как в среде Министерства обороны, так и других формирований. Более того, такие факты мы выявляли и среди своих сотрудников".Как вскоре выяснилось, это не было сгоряча сорвавшейся с языка импровизацией шефа «Избушки», как за глаза в этой стране принято называть свою самую могущественную спецслужбу. Очень похоже, что тогда и была в среде украинских военных открыта тайная, но масштабная «охота на ведьм». Или (если угодно) — «охота на побратимов». Которых хоть кто-то и хоть когда-то заподозрит в малейших симпатиях к России или к ее гражданам.Следом за выступлением Грицака в киевской прессе появилось очень примечательное коллективное письмо руководителей ряда волонтерских организаций страны в ту пору президену страны Петру Порошенко. В числе авторов — основатель проекта «Вернись живым» Виталий Дейнега, координатор проектов организации «Народный проект» Максим Рябоконь, волонтёр организации «CombatUA» Игорь Федирко, представитель Совета волонтёров Минобороны и «Ассоциации народных волонтёров Украины» Наталья Зейналова, организатор группы «Народный тыл» волонтер Роман Синицын и другие.Они написали главе государства, по сути, коллективный донос под заголовком «Очистить флот от сепаратистов и саботажников». В доносе оказались такие строки: «Господин президент, мы хотим обратить ваше внимание на недопустимую ситуацию на нашем флоте. Руководящие должности здесь часто занимают люди, которые лояльны к России и в случае начала полномасштабной войны могут стать предателями».Кто же эти затаившиеся враги «незалежной» идеи? Список потенциальных изменников открывал лично командующий ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук. По данным подписавших письмо волонтеров, дочь командующего украинским флотом Юлия Рудь живет в Севастополе. Но главное, что возмутило волонтеров — замужем за работником Федеральной службы безопасности России. При этом никого не смутило, что адмирал Гайдук возглавил осколки украинского флота в Крыму в марте 2014 года, когда большинство его подчиненных уже мчались подписывать российскую военную присягу и выторговывали себе лучшие должности на нашем Черноморском флоте.Дальше так же, нисколько не утруждая себя хоть какими-нибудь доказательствами, перечислялись высокие должностные лица из ближайшего окружения командующего. Первый заместитель командующего ВМС, начальник Одесского гарнизона контр-адмирал Игорь Тымчук, утверждали бдительные волонтеры, оставил в Севастополе дочь. Кроме того, он «в Крыму во время оккупации, по нашим источникам, организовывал совместно с кадровой службой ЧФ РФ офицерские собрания и составлял списки личного состава для перехода в ЧФ РФ». А брат начальника оперативного управления штаба ВМСУ капитана 1 ранга Александра Дьякова «имеет в Крыму брата, Дьякова Евгения Ивановича», который служит командиром российского десантного корабля.«Зрада» была хоть и вилами на воде писана, но вынудила Порошенко действовать немедленно. Как и положено, первым в отставку был в том же 2016 году отправлен сам командующий ВМСУ — вице-адмирал Гайдук. Контр-адмирал Тымчук продержался подольше. Но и он получил пинок под зад от Киева в 2019-м.В апреле 2018 года примерно по тем же основаниям Киев отстранил от должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС Украины капитана 1 ранга Романа Гладкого. Официальные причины — российское гражданство жены Гладкого, а также участие его дочери в спортивных соревнованиях по плаванию за команду Центральный спортивный клуб армии РФ.В марте 2020 года в шпионаже в пользу России Киев обвинил начальника Института военно-морских сил Одесской морской академии капитана 1 ранга Петра Гончаренко. Его тоже поперли с лакомой должности. Но, как и капитана 2 ранга Люлько, ни в тюрьму пока не посадили, ни в запас не уволили. Ходит себе по Одессе. Секреты ВМСУ выведывает. Продолжает шпионить на Москву, наверное.Судя по утечке из «Избушки» о существовании там подробнейших досье на всех украинских военных моряков, так или иначе связанных с Крымом, поток разоблачений потенциальных и действующих «зрадников» будет только нарастать. Почему? Все просто. Единственное военно-учебное заведение Украины, готовившее кадры для ее флота, находилось в Севастополе и до 2014 года называлось Академія військово-морських сил імені П. С. Нахімова (до раздела Черноморского флота и сейчас — российское Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, к выпускникам которого имеет честь принадлежать и автор этих строк).Но та «академія», во-первых, даже во времена недолгого владычества на полуострове Украины традиционно продолжала комплектоваться юными крымчанами. У которых там, естественно, проживают и папы-мамы, и остаются родительские квартиры.А, во-вторых, многие посланцы из прочих регионов Украины, тоже обычно отдавали должное юным севастопольским красавицам и женились на них. Тоже обретая, тем самым, в этих благословенных краях прочные семейные и имущественные корни. Терять которые — «дурнів немає». Даже если в 2014 году сдуру или по еще каким-то соображениям решили сохранить верность разваливающейся Украине.Впрочем, «верных» оказалось не так уж много в ВМСУ. Всего порядка 5000 тысяч из имевшихся в наличии на март 2014 года в Крыму 18000. Остальные предпочли или уйти в запас и снять погоны, или быстренько добровольно перебраться в ряды ВМФ РФ. Вряд ли история еще хотя бы одной армии или флота знают столь массовое и почти мгновенное дезертирство из своих рядов. Причем — без малейшей угрозы для жизни.При этом принято считать, что, мол, ход событий в Крыму в ту пору поставил украинских военных в условиях, когда принимать судьбоносные решения им приходилось практически без раздумий. Это не так. Самое тревожное для нынешней киевской власти, что мартом-апрелем 2014 года сроки массового дезертирства украинских военных моряков, увы, не ограничились. Многие из тех, кто «вышел на материк» под украинским флагом, вскоре, хорошенько подумав, совершенно без всякого принуждения тоже потянулись на прием к российским флотским и армейским кадровикам в Крыму. Тем самым еще более уменьшая и без того позорное число в 5000 офицеров, старшин и матросов, оставшихся на полуострове лояльными Киеву весной 2014-го.В подтверждение — такая история. Долгое время определенной гордостью для Киева служили действия ее морских пограничников из Балаклавы. В пору «аннексии Крыма» 12 их сторожевых кораблей и катеров успели выскользнуть из бухты. И в полном порядке, организованно, перешли в Одессу. Герои Украины?Но, как недавно выяснилось, 60 процентов этих стражей границы вскоре по одному вернулись в Крым, над которым уже давно вился российский триколор. И принялись служить уже под ним.Такие сведения с огорчением недавно сообщил украинским журналистам бывший начальник Морской охраны Госпогранслужбы «незалежной» (до 2015 года) контр-адмирал в отставке Николай Жибарев, сейчас проживающий в Киеве. Добавив при этом: «Аргумент — семья, квартиры, родители. Их судьба сложилась по-разному. Некоторых отправляют на Каспийское море, на Восток — на руководящих должностях не оставляют. Россияне говорят: „Предал один раз — предашь и во второй“. Предатели сыграли свою роль, но россиянам они не нужны, и в Украину тоже не вернешься: здесь таким не меньше восьми лет дают».В связи с этой историей — совсем уж сюжет для еще ненаписанного романа о гражданской войне. Типа булгаковской «Белой гвардии».Одним из тех 12 украинских кораблей и катеров (а именно — ПСКР «Николаев») командовал капитан 3 ранга Илья Жибарев, сын контр-адмирала. В Одессе он тоже не задержался. И вскоре снова оказался в Балаклаве, в рядах 5-й бригады пограничных сторожевых кораблей Береговой охраны ФСБ РФ.Далее — еще круче. По данным Киева, Илья Жибарев принял самое активное участие в прогремевшем на весь мир «керченском инциденте» 25 ноября 2018 года. В тот день, преграждая путь при задержании двум украинским бронекатерам и буксиру «Яны Капу», российский ПСКР «Дон», на котором Жибарев-младший служил старпомом, осуществил очень рискованный, но своевременный навал. Нарушение морской границы РФ было предотвращено, а про трагедию этой семьи в конце прошлого года на экраны кинотеатров Украины вышел фильм «Выбор» местного продюсера Александра Дриза.Естественно, по этому поводу киевскую квартиру контр-адмирала в отставке Жибарева осадили репортеры. Вот что они услышали в виде комментария: «Да, мой сын — предатель Украины! Это моя проблема до конца жизни… Отношения с ним не поддерживаю с марта 2014 года. Еще вопросы у кого-то есть?».Истории этих бесчисленных перебежчиков в Крыму, судя по всему, оказались такой мощной психологической травмой для сегодняшнего Киева, что оправиться от нее в столице соседней страны не сумели до сих пор. И с подозрением продолжают поглядывать даже на тех, кто остался внешне «верным украинской присяге», но продолжает в отпусках навещать свои квартиры в Крыму (как, к примеру, упомянутый капитан 2 ранга Люлько, у которого «хатынка» в Феодосии) или имеет там родственников. Именно так и появилось, очевидно, пресловутое подробнейшее «досье СБУ на крымчан», о котором на днях упомянула «Страна.ua».Получив шесть лет назад такую оглушительную оплеуху от собственных «захисников Вітчизни», власти Украины не могут не задумываться: «Случись сегодня нечто подобное тем событиям в Крыму в Одессе, Очакове, Бердянске или Мариуполе — кто вообще останется тянуть служебную лямку в их армии и на флоте?».Как подсказывает совсем близкая история — небеспочвенные, стоит заметить, сомнения.Сергей Ищенко