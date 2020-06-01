Закрытый завод в Орске снова заработал!

На заводе начат очередной этап возрождения производства. Речь идет о обанкроченном и закрытом заводе МК «Ормето-ЮУМЗ». За его возрождение взялся «Уралмашзавод».На днях его дочернее предприятие — ООО «Уралмаш-Горное оборудование» — запустило на «Ормето-ЮУМЗ» комплекс электрошлакового переплава. Это позволит предприятию изготавливать высококачественные заготовки для машиностроения.«Восстановление технологии электрошлакового переплава — важный шаг в развитии нашего металлургического передела. Этот способ производства, при котором сама заготовка является расходуемым электродом, обладает значительными преимуществами перед дуговым методом плавки и однозначно позволяет повысить качество слитков.Применяя его, мы сможем выпускать изделия из более сложных марок стали, что существенно расширит номенклатуру продукции», — отметил генеральный директор «Уралмаш-Горное оборудование» Олег Цецора.Перезапуск производства начался год назад.Тогда на первом этапе была восстановлена 50-тонная электропечь, в которой были произведены первые плавки. И уже в мае 2020 года предприятие завершило отгрузку первого крупногабаритного изделия — вертикального конвертера для ЕВРАЗ-ЗСМК.Теперь, на втором этапе была восстановлена работа комплекса в который входят установка ЭШП 15/30, флюсоплавильная печь РКЗ — 2,5 Фл, а также насосная станция.Конечно, пока это только начало. Но работа по восстановлению завода будет продолжена, тем более что завод полностью расплатился с рабочими по долгам по зарплате, а на бывшего собственника завода завели уголовное дело, расследование которого уже завершено. Уголовное дело из 65 томов передано на рассмотрение в суд. Обвиняемый экс-директор ОРМЕТО-ЮУМЗ полностью признал вину.Радует, что это не единственный пример возрождения заводов в регионе. Так недавно появился новый собственник у «Орского вагонного завода» - простаивающий более 2 лет завод купила крупнейшая в России сеть частных вагоноремонтных депо «Новая вагоноремонтная компания». А бывший владелец завода - Олег Ковалев проведет в колонии 6 лет и 4 месяца.Идет работа по возрождению ряда других предприятий региона. Например, Орский завод синтетического спирта выставили на торги, причем сам завод работает, но находится под конкурсным управлением.А в Оренбурге компания «Живая вода» приобрела производственные активы ранее обанкротившейся компании. Организация завершила капительный ремонт на предприятии и запустила производство.источник