Лыня. Часть 2. Рубикон

Они были первыми. Первыми, кто начал доставлять гуманитарные грузы на территории охваченных войной республик Донбасса. Энтузиасты, пытавшиеся сделать многое при минимуме ресурсов. У них все получилось. Благодаря им молодые республики не погрузились в пучину гуманитарной катастрофы.

Сегодня они живут обычной жизнью. Возможно, кого-то из них вы даже регулярно встречаете на улице. О них не говорят по телевизору, потому что выполнив свой долг, они вернулись к своей размеренной жизни. Но то, что они сделали для Донбасса, для Русского мира - бесценно. И вы должны об этом знать. Вы должны знать о тех, кто рискуя своими жизнями доставлял в зону боевых действий все самое необходимое. Вы должны знать о тех, кого в то время называли простым словом – гуманитарщики.