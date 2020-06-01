Интеграция в Россию: в ЛНР голосуют по поправкам в российскую Конституцию
Жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие российское гражданство, голосуют по правкам в Конституции РФ на территории соседних российских областей. Процесс стартовал 25 июня. Пока официальной статистики нет, но навскидку счёт идёт на тысячи за сутки. Столь невысокие цифры связаны с ограничениями и сложностями, связанными с эпидемией коронавируса.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке, а спустя год освободил от уплаты госпошлины. В ЛНР, например, паспорт РФ на данный момент имеют свыше 110 тысяч граждан республики.
«Жители Луганской Народной Республики, имеющие гражданство Российской Федерации, могут прибыть на избирательные участки в РФ для участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в период с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно на личном транспорте или дополнительных регулярных рейсах», — говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии ЛНР.
Был опубликован и список из 12 участков на территории Ростовской области, где организована процедура. Луганские власти озаботились также доставкой желающих проголосовать непосредственно к избирательным участкам. Для этого выделили специальные автобусные рейсы, правда, не бесплатно: за поездку туда и обратно придётся заплатить в среднем 400 рублей. Это, впрочем, гораздо ниже рыночной цены: например, билет в Ростов стоил в одну сторону от 700 рублей.
Корреспондент издания обсудил с политиками и экспертами ЛНР вопрос целесообразности и актуальности голосования местных граждан на всероссийских выборах. Так, председатель общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов убежден, что для ЛНР и РФ нынешнее голосование достаточно важно, ведь таким образом Донбасс и его жители не только символически, но и юридически включаются в общероссийское пространство.
«Наверное, сам факт участия граждан ЛДНР в голосовании даже важнее количества. Таким образом, их представители, те, кто смог поехать, показывают, что участие в созидании российского государства — это то право и обязанность, которые мы все заслужили», — заявил он.
Руководитель ПАД заверил, что жители ЛНР поправки в Конституцию России поддерживают и понимают их необходимость.
«Сегодня утром я был на вокзале, с которого отправляются автобусы с гражданами. В билетные кассы были очереди, люди активны и довольны. Не знаю, смогут ли проголосовать все технически, ведь паспорта России получили уже более 100 тысяч граждан ЛНР. Справятся ли с пассажиропотоком транспортные компании, ведь все автобусы сегодня едут заполненными», — рассказал собеседник издания.
К слову, Селиванов опроверг недавний вброс с украинской стороны о том, что якобы бюджетников республики чуть ли не под дулом пистолета заставляют участвовать в голосовании.
«Все, кого я знаю, и в государственных учреждениях, и в силовых структурах, подтверждают, что на работе просто опрашивают, тех, кто желает. Кто по каким-либо причинам не едет, даже не по политическим, а по личным, по причинам занятости, свободно делают свой выбор. Наверное, с этим связано и то, что власть не оплачивает людям проезд до участков. Потому что едут только те, кто хочет», — подытожил он.
В свою очередь, член Общественной палаты ЛНР, руководитель Центра социологических исследований «Особый статус» Александр Проценко также убежден, что голосование жителей республики за внесение изменений в Конституцию России — это желание наших граждан быть причастными к будущему РФ — стране, которую они считают своим домом.
«Я не имею ни малейшего сомнения в том, что практически все луганчане, имеющие российское гражданство и принявшие участие в голосовании за конституционные поправки, поддержат предполагаемые изменения. И дело тут даже не в том, что поправки эти якобы могут как-то ускорить нашу с РФ интеграцию. Интеграция шла, идет и будет идти и помимо них. Для нас это — акт демонстрации гражданской позиции, желания быть сопричастными к будущему России, заявить о себе как о гражданах великой страны, в конце концов», — отметил он.
Проценко заверил, что жители ЛДНР, высказывая свое волеизъявление в общероссийском голосовании, засвидетельствовали свое желание участвовать в жизни России и быть равноправными гражданами своей Родины.
«Комплекс поправок в Конституцию РФ представляет собой не просто техническое мероприятие по оптимизации нормативно-правовой базы РФ. Это во многом символичное, манифестирующее коллективно-народное действие, имеющее ценностно-культурную, идеологическую нагрузку. Смысл его в укреплении всеобщей архитектуры суверенитета государства и российского народа. Эти поправки изменения зададут тот коридор, по которому Россия будет двигаться вперед в ближайшие десятилетия, а возможно и дольше. Конституционные изменения — это линии контура в эскизе будущего российского государства и общества. Большинство жителей ЛНР и ДНР видят себя внутри этого контура, а не за его пределами. Масштабы и динамика ими российского гражданства — лучшее тому подтверждение», — подчеркнул он.
Профессор Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор философских наук, член Союза писателей России Виталий Даренский уверен, что данное событие имеет большое значение как для российского государства, так и для ЛНР по двум причинам.
«Во-первых, в этих поправках содержатся принципиальные положения по защите государственного и цивилизационного суверенитета России. Цивилизационный суверенитет сейчас принципиально важен, поскольку консолидация российского общества и Русского мира в целом основана на традиционных духовных ценностях. Именно на них и делается акцент в поправках. В настоящий момент на Западе происходит полное обрушение всей ценностной системы, фактически западное общество превращается в толпу говорящих животных без всяких моральных и духовных принципов. И если эта волна сейчас дойдет и до России, то она не может не обернуться очередной социальной катастрофой. Поэтому этой интервенции нужно вовремя поставить заслон на конституционном уровне, что и будет сделано с помощью данных поправок. Во-вторых, голосование за поправки фактически будет и голосованием за доверие существующей власти и лично президенту Путину. Позитивное голосование будет означать, что несмотря на все попытки „раскачивания“ России ее геополитическими противниками, страна хорошо консолидирована и успешно идет правильным путем», — убежден он.
В беседе с корреспондентом издания эксперт поделился своими наблюдениями относительно участия жителей ЛДНР с российским гражданством в голосовании за внесение изменений в Конституцию Российской Федерации, отметив, что они проявляют активное участие в этом мероприятии.
Из комментариев собеседников становится ясно, что голосование за поправки в главный закон Российской Федерации — это знаменательный день для всех жителей Донбасса выражающий желание граждан ЛДНР вернуться домой, на свою историческую родину. При этом прямое участие в столь важном событии — безусловный показатель неизбежности интеграции молодых республик в политическое и правое поле российского государства.
Артем Бузила
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