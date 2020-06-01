Интеграция в Россию: в ЛНР голосуют по поправкам в российскую Конституцию

«Жители Луганской Народной Республики, имеющие гражданство Российской Федерации, могут прибыть на избирательные участки в РФ для участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в период с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно на личном транспорте или дополнительных регулярных рейсах», — говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии ЛНР.

«Наверное, сам факт участия граждан ЛДНР в голосовании даже важнее количества. Таким образом, их представители, те, кто смог поехать, показывают, что участие в созидании российского государства — это то право и обязанность, которые мы все заслужили», — заявил он.

«Сегодня утром я был на вокзале, с которого отправляются автобусы с гражданами. В билетные кассы были очереди, люди активны и довольны. Не знаю, смогут ли проголосовать все технически, ведь паспорта России получили уже более 100 тысяч граждан ЛНР. Справятся ли с пассажиропотоком транспортные компании, ведь все автобусы сегодня едут заполненными», — рассказал собеседник издания.

«Все, кого я знаю, и в государственных учреждениях, и в силовых структурах, подтверждают, что на работе просто опрашивают, тех, кто желает. Кто по каким-либо причинам не едет, даже не по политическим, а по личным, по причинам занятости, свободно делают свой выбор. Наверное, с этим связано и то, что власть не оплачивает людям проезд до участков. Потому что едут только те, кто хочет», — подытожил он.

«Я не имею ни малейшего сомнения в том, что практически все луганчане, имеющие российское гражданство и принявшие участие в голосовании за конституционные поправки, поддержат предполагаемые изменения. И дело тут даже не в том, что поправки эти якобы могут как-то ускорить нашу с РФ интеграцию. Интеграция шла, идет и будет идти и помимо них. Для нас это — акт демонстрации гражданской позиции, желания быть сопричастными к будущему России, заявить о себе как о гражданах великой страны, в конце концов», — отметил он.

«Комплекс поправок в Конституцию РФ представляет собой не просто техническое мероприятие по оптимизации нормативно-правовой базы РФ. Это во многом символичное, манифестирующее коллективно-народное действие, имеющее ценностно-культурную, идеологическую нагрузку. Смысл его в укреплении всеобщей архитектуры суверенитета государства и российского народа. Эти поправки изменения зададут тот коридор, по которому Россия будет двигаться вперед в ближайшие десятилетия, а возможно и дольше. Конституционные изменения — это линии контура в эскизе будущего российского государства и общества. Большинство жителей ЛНР и ДНР видят себя внутри этого контура, а не за его пределами. Масштабы и динамика ими российского гражданства — лучшее тому подтверждение», — подчеркнул он.

«Во-первых, в этих поправках содержатся принципиальные положения по защите государственного и цивилизационного суверенитета России. Цивилизационный суверенитет сейчас принципиально важен, поскольку консолидация российского общества и Русского мира в целом основана на традиционных духовных ценностях. Именно на них и делается акцент в поправках. В настоящий момент на Западе происходит полное обрушение всей ценностной системы, фактически западное общество превращается в толпу говорящих животных без всяких моральных и духовных принципов. И если эта волна сейчас дойдет и до России, то она не может не обернуться очередной социальной катастрофой. Поэтому этой интервенции нужно вовремя поставить заслон на конституционном уровне, что и будет сделано с помощью данных поправок. Во-вторых, голосование за поправки фактически будет и голосованием за доверие существующей власти и лично президенту Путину. Позитивное голосование будет означать, что несмотря на все попытки „раскачивания“ России ее геополитическими противниками, страна хорошо консолидирована и успешно идет правильным путем», — убежден он.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие российское гражданство, голосуют по правкам в Конституции РФ на территории соседних российских областей. Процесс стартовал 25 июня. Пока официальной статистики нет, но навскидку счёт идёт на тысячи за сутки. Столь невысокие цифры связаны с ограничениями и сложностями, связанными с эпидемией коронавируса.Напомним, что президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке, а спустя год освободил от уплаты госпошлины. В ЛНР, например, паспорт РФ на данный момент имеют свыше 110 тысяч граждан республики.Был опубликован и список из 12 участков на территории Ростовской области, где организована процедура. Луганские власти озаботились также доставкой желающих проголосовать непосредственно к избирательным участкам. Для этого выделили специальные автобусные рейсы, правда, не бесплатно: за поездку туда и обратно придётся заплатить в среднем 400 рублей. Это, впрочем, гораздо ниже рыночной цены: например, билет в Ростов стоил в одну сторону от 700 рублей.Корреспондент издания обсудил с политиками и экспертами ЛНР вопрос целесообразности и актуальности голосования местных граждан на всероссийских выборах. Так, председатель общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов убежден, что для ЛНР и РФ нынешнее голосование достаточно важно, ведь таким образом Донбасс и его жители не только символически, но и юридически включаются в общероссийское пространство.Руководитель ПАД заверил, что жители ЛНР поправки в Конституцию России поддерживают и понимают их необходимость.К слову, Селиванов опроверг недавний вброс с украинской стороны о том, что якобы бюджетников республики чуть ли не под дулом пистолета заставляют участвовать в голосовании.В свою очередь, член Общественной палаты ЛНР, руководитель Центра социологических исследований «Особый статус» Александр Проценко также убежден, что голосование жителей республики за внесение изменений в Конституцию России — это желание наших граждан быть причастными к будущему РФ — стране, которую они считают своим домом.Проценко заверил, что жители ЛДНР, высказывая свое волеизъявление в общероссийском голосовании, засвидетельствовали свое желание участвовать в жизни России и быть равноправными гражданами своей Родины.Профессор Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор философских наук, член Союза писателей России Виталий Даренский уверен, что данное событие имеет большое значение как для российского государства, так и для ЛНР по двум причинам.В беседе с корреспондентом издания эксперт поделился своими наблюдениями относительно участия жителей ЛДНР с российским гражданством в голосовании за внесение изменений в Конституцию Российской Федерации, отметив, что они проявляют активное участие в этом мероприятии.Из комментариев собеседников становится ясно, что голосование за поправки в главный закон Российской Федерации — это знаменательный день для всех жителей Донбасса выражающий желание граждан ЛДНР вернуться домой, на свою историческую родину. При этом прямое участие в столь важном событии — безусловный показатель неизбежности интеграции молодых республик в политическое и правое поле российского государства.Артем Бузила