Обвал на шахте «Лисичанскугля»: один горняк погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии
Шахтер погиб в 23.30 из-за обвала на шахте «Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь».
Об этом в своем Facebook написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 11:00 2
Об этом в своем Facebook написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 11:00 2
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