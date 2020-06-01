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Обвал на шахте «Лисичанскугля»: один горняк погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии

verter Сегодня, 11:0019Новости
Обвал на шахте «Лисичанскугля»: один горняк погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии
Шахтер погиб в 23.30 из-за обвала на шахте «Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь».
Об этом в своем Facebook написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 11:00 2

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