В Минздраве разъяснили кому не надо самоизолироваться после прохождения КПВВ





Документ предусматривает возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу и/или контрольные пункты пропуска с временно неподконтрольными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР.



«Если люди приезжают со временно оккупированной территории или из-за границы из «красной зоны», то в таком случае они должны установить приложение «Дій вдома» и начать проходить самоизоляцию. Но если на территории Украины они сдадут ПЦР-тест, который окажется негативный, то в таком случае самоизоляцию им проходить не нужно», — пояснил Степанов. Новости Региона - Сегодня, 10:37 262 Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга объяснил суть положения из постановления правительства от 25 июня об отмене самоизоляции для тех, кто пересек КПВВ, при сдаче негативного ПЦР-теста на коронавирус.Документ предусматривает возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу и/или контрольные пункты пропуска с временно неподконтрольными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР.«Если люди приезжают со временно оккупированной территории или из-за границы из «красной зоны», то в таком случае они должны установить приложение «Дій вдома» и начать проходить самоизоляцию. Но если на территории Украины они сдадут ПЦР-тест, который окажется негативный, то в таком случае самоизоляцию им проходить не нужно», — пояснил Степанов. Новости Региона - Сегодня, 10:37 262

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