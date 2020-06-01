В«Худший партнёр по газуВ»: в Словакии пожалели, что связались с Украиной

В Киеве решили остановить недавно начатый реверс природного газа из Европы через Словакию. Официальная версия – необходимость «профилактических работ» на украинском участке трубы. Но более всего удивляет предполагаемый срок «ремонта»: более двух месяцев. Национальный оператор ГТС Словакии уже выразил протест украинским коллегам. Пока безрезультатно. Об этом пишет издание EADaily.com.По заявлениям отраслевых экспертов, срок, заявленный украинскими «партнерами» словацкого газового оператора Eustream, экстремально большой (с августа по начало ноября 2020 года). Таких длительных остановок на ремонт или профилактику магистральных трубопроводов не было уже более пятидесяти лет. Современные технологии позволяют провести запланированное обслуживание более быстрыми темпами.Впрочем, как утверждают эксперты, следящие за ситуацией, причина возникшего из «ниоткуда» кризиса совершенно иная, нежели озвучено в Киеве. Просто некоторые из украинских чиновников, ответственных за реверс европейского газа, не хотят исполнять свои обязательства перед словацкими партнерами.Более того, к неудовольствию украинской стороны, была неофициально названа настоящая причина прекращения реверса через Словакию.В Словакии уже заявили, что из-за беспрецедентных сроков полного прекращения транзита, представители Eustream пытаются понять «природу происшествия» и причину, повлекшую «неисправность» магистрали.По мере того, как рациональное объяснение не было найдено, европейские специалисты начали предполагать, что Украина решила с помощью обыкновенного шантажа вынудить Словакию согласиться на сделку по выгодному для Киева «виртуальному реверсу». В этом случае, Украина сможет откачивать российский газ прямо на своей территории, без ожидания, пока сырье покинет западную таможенную границу страны.С осторожными предположениями словацких экспертов согласен Дмитрий Марунич, аналитик из ФЭБ. По его мнению, другого объяснения нет, кроме как желания Украины силой заставить словаков запустить «виртуальное» воровство» российского газа. Ведь это принесет большую выгоду из-за уменьшения затрат на «путешествие» топлива по всей протяженности изношенной ГТС Украины, и, одновременно, даст Киеву некоторые дополнительные козыри во взаимоотношениях с Москвой.Скорее всего, Словакия уже пожалела, что связалась с Украиной, как государством-транзитером газа. Это худший из возможных партнеров по долгосрочным обязательствам, резюмировал эксперт.источник