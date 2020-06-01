Луганская поэтесса Любовь Кочина за время самоизоляции издала четыре книги (ФОТО)

Луганская поэтесса и прозаик Любовь Кочина, известная в городе под литературным псевдонимом Любава, презентовала в Луганской молодежной библиотеке четыре новых сборника, написанных в период самоизоляции. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятие посетили литераторы из столицы ЛНР, сотрудники и читатели библиотеки. Книга представляет собой сюжет на военную тематику, составленный из стихов луганских поэтов, написанных в период с июня по сентябрь 2014 года.Любава посвятила свои книги 70-летию Великой Победы и 70-летию со дня своего рождения, который отмечала 16 апреля. Так как юбилейная дата пришлась на разгар пандемии, творческий вечер пришлось перенести до момента, когда библиотеки вновь начнут работать для посетителей, а ограничительные меры будут ослаблены."До коронавирусной пандемии у нас в библиотеке постоянно происходили какие-то творческие события, в том числе и презентации книг. И вот, наконец-то, мы открылись, и у нас прошел творческий вечер Любавы. Это замечательный человек и замечательный поэт", - рассказал член Союза писателей России и Союза писателей ЛНР, специалист Луганской молодежной библиотеки Марк Некрасовский.Он подчеркнул, что "у каждого поэта в жизни наступает такой момент, когда он хочет создать вокруг себя литературную среду, где легко было бы поэту дышать". По его мнению, изданные Кочиной книги стали такой средой для всех ее соратников по перу в нелегкий период."Вот эти последние книги написаны, практически, во время нашего карантина. Тяжелое время - это время для настоящего поэта. Именно в это время настоящий поэт не спит, а живет: он встает и пишет, он идет вперед, он выживает!" - представила сборники Кочина.Она рассказала, что практически все книги были задуманы еще во время масштабных боевых действий в ЛНР в 2014 году, "когда в Луганске не было воды, связи, электро- и газоснабжения, когда люди готовили еду на кострах во дворах, когда нужно было под обстрелами идти за водой за несколько километров от дома, а потом поднимать ее на 14 этаж"."Мы шли по обстреливаемому городу по своим делам, снаряды летели по своим делам и, слава Богу, наши пути не пересеклись. Тогда я начала просто собирать стихи луганских поэтов, и как итог появилась такая книжка как "Осада" – сначала в электронном виде, теперь уже в печатном", – добавила Любава.Автор отметила, что "несмотря на совершенно непонятный для многих исход военных действий, все авторы отказались тогда подписывать стихотворения псевдонимами", расписавшись, как на Знамени Победы, настоящими именами: Любовь Кочина, Марк Некрасовский, Андрей Медведенко, Елена Заславская, Светлана Тишкина, Александра Фрольченкова, Сергей Зарвовский и еще ряд поэтов.Книга "Луганск 2014. Летопись" была создана на основе дневников луганчан, переживших 2014 год. По мнению составителя, издание может быть полезно не только рядовым читателям, но и историкам."Записи на листочках. Напряженным почерком. Шесть лет – вроде и не много, но листочки казались пожелтевшими, как будто прошло очень много времени. Даты не всегда указывались. Все слилось в нескончаемый поток страха, боли и неистребимой надежды", - поделилась Кочина ощущениями, которые испытывала в период расшифровки дневников, назвав записи "открытой раной"."Книга "От войны до войны. 1941-2014" – очень важная для моей семьи. Это пережитые и выплеснутые горькими строчками в стихах две войны. Две войны – такие далекие друг от друга, но схлестнувшиеся и затянувшиеся намертво петлей в моем сердце. Одна из них – пережитая моей семьей и забравшая четырех человек. Вторая – пережитая мной и еще не оконченная. И я ответственна за эту память перед своими родными, перед своим отцом и перед собой", - рассказала она о третьей книге, которая состоит из стихотворений о Великой Отечественной войне и современной войне в Донбассе."Чумовые записки" – новая книга, написанная в период самоизоляции, которая была введена из-за угрозы распространения коронавируса. Она содержит прозаические жизнеутверждающие "мысли о наступившем времени". Любава назвала период работы над книгой "передышкой и возможностью восстановиться перед следующими серьезными работами".Все книги изданы ограниченным тиражом за средства автора. С изданиями можно ознакомиться в читальном зале Луганской молодежной библиотеки.Напомним, в конце ноября 2014 года Кочина организовала первую после активных боевых действий литературную встречу луганских поэтов.Любовь Кочина - член Международного Союза писателей "Новый Современник" и Межрегионального союза писателей, лауреат и дипломант множества литературных международных, всеукраинских и всероссийских конкурсов, автор 15 сборников стихов и рассказов, на ее стихи написаны 30 песен.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 9,8 млн, из них более 495 тыс. скончались. 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