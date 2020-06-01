Иностранцам с родственниками в России могут упростить получение виз

Условия поездок для иностранных лиц с родственниками в России могут упростить при помощи введения многократных долгосрочных частных виз, заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.фото: pixabay.comВедомство уже ведет работу над созданием соответствующего закона. Граждане иностранных государств могут оформить такой тип визы при наличии письменного заявления от их близких родственников, проживающих в РФ. Оформление официального приглашения через территориальные органы МВД России больше не понадобится иностранцам, уточнил Иванов.Долгосрочную визу можно будет получить в консульском учреждении России. Близкими родственниками считаются жена, ребенок, брат, сестра, внук, бабушка, дедушка или родитель. Виза будет действительна до одного года.Светлана Акульшина