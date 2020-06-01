Луганским студентам нужно менять ВУЗ или сдавать академическую разницу. Время не ждет



«В рамках оптимизации мы ликвидировали задвоенные (дублирующие) специальности, на сегодняшний день это уже состоявшийся факт. Мне бы хотелось обратиться к студентам — непосредственным участникам оптимизации — с просьбой, чтобы они как можно активнее приняли участие в определении дальнейшего своего обучения», — сказал Министр образования и науки Сергей Цемкало.

Цемкало уточнил, что студенты могут «пойти за специальностью», которая будет перенесена в другой ВУЗ с сохранением места и условий обучения или же остаться в своем ВУЗе, перейдя на другую специальность. В этом случае обучающимся нужно будет сдать академическую разницу. Культура - Сегодня, 11:13 282 В Луганске призвали студентов активнее определяться с местом своего дальнейшего обучения в связи с проходящей оптимизацией системы высшего образования.«В рамках оптимизации мы ликвидировали задвоенные (дублирующие) специальности, на сегодняшний день это уже состоявшийся факт. Мне бы хотелось обратиться к студентам — непосредственным участникам оптимизации — с просьбой, чтобы они как можно активнее приняли участие в определении дальнейшего своего обучения», — сказал Министр образования и науки Сергей Цемкало.Цемкало уточнил, что студенты могут «пойти за специальностью», которая будет перенесена в другой ВУЗ с сохранением места и условий обучения или же остаться в своем ВУЗе, перейдя на другую специальность. В этом случае обучающимся нужно будет сдать академическую разницу. Культура - Сегодня, 11:13 282

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