Луганским студентам нужно менять ВУЗ или сдавать академическую разницу. Время не ждет
В Луганске призвали студентов активнее определяться с местом своего дальнейшего обучения в связи с проходящей оптимизацией системы высшего образования.
«В рамках оптимизации мы ликвидировали задвоенные (дублирующие) специальности, на сегодняшний день это уже состоявшийся факт. Мне бы хотелось обратиться к студентам — непосредственным участникам оптимизации — с просьбой, чтобы они как можно активнее приняли участие в определении дальнейшего своего обучения», — сказал Министр образования и науки Сергей Цемкало.
Цемкало уточнил, что студенты могут «пойти за специальностью», которая будет перенесена в другой ВУЗ с сохранением места и условий обучения или же остаться в своем ВУЗе, перейдя на другую специальность. В этом случае обучающимся нужно будет сдать академическую разницу. Культура - Сегодня, 11:13 282
«В рамках оптимизации мы ликвидировали задвоенные (дублирующие) специальности, на сегодняшний день это уже состоявшийся факт. Мне бы хотелось обратиться к студентам — непосредственным участникам оптимизации — с просьбой, чтобы они как можно активнее приняли участие в определении дальнейшего своего обучения», — сказал Министр образования и науки Сергей Цемкало.
Цемкало уточнил, что студенты могут «пойти за специальностью», которая будет перенесена в другой ВУЗ с сохранением места и условий обучения или же остаться в своем ВУЗе, перейдя на другую специальность. В этом случае обучающимся нужно будет сдать академическую разницу. Культура - Сегодня, 11:13 282
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