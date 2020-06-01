Реорганизация углепрома позволила регулярно выплачивать зарплаты горнякам – профсоюз

Создание в результате реорганизации угольной промышленности ЛНР госпредприятия "Восток-уголь" позволило регулярно выплачивать зарплаты горнякам. Об этом заявил председатель Свердловской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР, председатель комиссии по вопросам ЖКХ, строительству, дорогам и энергетике Общественной палаты ЛНР Александр Елецкий.

"С момента начала реформ в угольной отрасли ЛНР и работы нового топливно-энергетического комплекса "Восток-уголь" Республика добилась основного результата - нормализации регулярных выплат заработных плат горнякам", - сказал он.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что именно эта задача остается главной для руководства Республики "на уровне с выполнением социальных гарантий и обязательств перед шахтерами".

"Сегодня мы можем сказать с уверенностью, что таких результатов можно добиться только в случае стабильной работы "Восток-угля", - добавил Елецкий. - И поэтому сейчас для нашей Республики очень важно организовать стабильную угледобычу нового госпредприятия, для чего Правительством и руководством на местах делается все необходимое: повышается производительность труда, восполняются производственные мощности, а также планируется ввести в работу еще 10 новых лав, которые позволят увеличить объем производства в два раза".

Он отметил, что увеличение объема добычи угля позволит не только повысить зарплату шахтерам, "но и производить расчеты с другими предприятиями Республики".

Ранее Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Восток-уголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.

Правительство утвердило государственную целевую программу по содействию трудоустройству работников ликвидируемых убыточных предприятий, в рамках которой планируется выделить более 121 млн руб. на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест, а также утвердило порядок предоставления субсидий и дотаций работодателям для трудоустройства работников ликвидируемых угольных предприятий. Кроме того, Правительство приняло постановления, регулирующие вопросы исчисления страхового стажа и досрочного назначения пенсии для лиц, высвобождаемых с ликвидируемых шахт.

29 июня — Луганск