В«Ангара-А5В» оказалась дороже В«Протона-МВ»: в В«РоскосмосеВ» поделились планами

Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" оказалась в три раза дороже снимаемой с эксплуатации ракеты-носителя "Протон". Это следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.Согласно документу, стоимость одной "Ангары-А5" составляет семь миллиардов рублей, это в три раза больше, чем стоимость ракеты "Протон-М", которую "Ангара" заменит в космических пусках. Однако в Роскосмосе заявляют, что согласно запланированным мероприятиям, включая замкнутый цикл производства, стоимость ракеты "Ангара-А5" может быть снижена до 4 млрд. рублей. (Стоимость изготовления ракеты "Протон-М", согласно данным с сайта госзакупок на апрель этого года, составляет 2,33 миллиарда рублей)"В рамках консолидации "внутреннего резерва" организацией с привлечением госкорпорации "Роскосмос" осуществляется реализация следующих мероприятий: (...) обеспечение реализации комплекса мероприятий по снижению себестоимости ракеты-носителя (РН) "Ангара", в том числе направленных на создание производства замкнутого цикла РН семейства "Ангара" на мощностях Производственного объединения "Полет" - филиал организации, город Омск",- говорится в отчете.Как ранее сообщалось, ракета-носитель "Ангара" пойдет в серию с 2024 года, заменив "Протон-М". Планируется, что себестоимость новой ракеты, с учетом всех нововведений, останется в пределах полутора стоимостей "Протона-М". Серийное производство ракеты запланировано с 2023 года на производственных мощностях Омска. Ракету-носитель "Протон-М" планируется полностью вывести из эксплуатации к 2025 году.